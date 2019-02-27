СБУ предотвратила кибератаку на сайт ЦИК

По заключению экспертов, кибератака была направлена на блокирование доступа к информации о подготовке к выборам

Фото: Getty Images

СБУ предотвратила кибератаку на сайт ЦИК //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/21b/8f8/5c621b8f809cf.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/21b/8f8/5c621b8f809cf.jpg 2019-02-27T16:35:00+02:00 Политика По заключению экспертов, кибератака была направлена на блокирование доступа к информации о подготовке к выборам

Специалисты Ситуационного центра обеспечения кибербезопасности СБУ во взаимодействии с сотрудниками Центральной избирательной комиссии предупредили масштабную кибератаку на компьютерное оборудование, обеспечивающее работу официального интернет-сайта ЦИК. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

"По заключению экспертов кибератака была направлена на блокирование доступа пользователей к информации о подготовке к очередным выборам президента Украины. Специалисты спецслужбы установили, что атака была проведена по технологии "http flood", через генерацию постоянных запросов, которые усложняли работу информационной системы и блокировали возможность доступа обычных пользователей. Для проведения кибератаки злоумышленники использовали разветвленную сеть сайтов на базе необновленной версии системы "WordPress", что позволило хакерам без ведома владельцев использовать их для генерации объемных запросов", - говорится в сообщении.

Как отмечается, с целью локализации кибератаки и устранения ее негативных последствий специалистами осуществлен ряд практических мер, которые позволили прекратить негативное влияние на работу веб-ресурса Центральной избирательной комиссии.

"Специалистами СБ Украины проверяется возможная причастность к организации кибератаки российских спецслужб и подконтрольных им хакерских группировок. Служба безопасности Украины в пределах компетенции постоянно реализует комплекс исчерпывающих мер для защиты жизненно важных интересов общества и государства от противоправного кибернетического и информационного влияния спецслужб РФ", - говорится в сообщении.

Ранее сотрудники Службы безопасности Украины пообещали помешать российским спецслужбам повлиять на результаты выборов в стране посредством использования мессенджеров.

Напомним, Нацразведки США сообщала, что Россия готовит вмешательство в украинские выборы.

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