СБУ приведена в полную боеготовность
Усилены контрразведывательные меры для недопущения на территории Украины других провокаций спецслужб РФ
Сотрудники Службы безопасности Украины приведены в полную боевую готовность и усилили контрразведывательные мероприятия по недопущению на территории Украины провокаций спецслужб РФ, сообщил пресс-центр СБ Украины.
"Личный состав СБУ приведен в полную боевую готовность. Усилены контрразведывательные меры для недопущения на территории Украины других провокаций спецслужб РФ и дестабилизации ситуации внутри страны", – говорится в сообщении на странице пресс-центра в Фейсбук.
Кроме того, подразделения Госпогранслужбы переведены на усиленный вариант несения службы. Об этом ночью, 26 ноября, сообщила пресс-служба ведомства.
Отмечается, что соответствующее поручение председателю Госпогранслужбы Петру Цигикалу дал министр внутренних дел Арсен Аваков.
Кроме Государственной пограничной службы Украины на усиленный вариант несения службы переведены Нацгвардия, Нацполиция и Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.
Решение принято на основании положения о МВД Украины.
Ранее о переводе всех подразделений МВД на усиленный вариант несения службы глава МВД сообщил во время экстренного заседания СНБО Украины.
Как известно, в ходе заседания Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины принято решение о введении военного положения в Украине.Соответствующее решение было принято из-за действий Российской Федерации в Азовском море.
Председатель Верховной Рады Андрей Парубий заявил, что созывает внеочередное пленарное заседание парламента на понедельник в 16:00.
Ранее в пресс-центре командования ВМС ВС Украины сообщили, что российские военные захватили украинские катера, которые выходили из Керченского пролива.
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