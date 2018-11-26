СБУ приведена в полную боеготовность

Усилены контрразведывательные меры для недопущения на территории Украины других провокаций спецслужб РФ

Сотрудники Службы безопасности Украины приведены в полную боевую готовность и усилили контрразведывательные мероприятия по недопущению на территории Украины провокаций спецслужб РФ, сообщил пресс-центр СБ Украины.

"Личный состав СБУ приведен в полную боевую готовность. Усилены контрразведывательные меры для недопущения на территории Украины других провокаций спецслужб РФ и дестабилизации ситуации внутри страны", – говорится в сообщении на странице пресс-центра в Фейсбук.

Кроме того, подразделения Госпогранслужбы переведены на усиленный вариант несения службы. Об этом ночью, 26 ноября, сообщила пресс-служба ведомства.

Отмечается, что соответствующее поручение председателю Госпогранслужбы Петру Цигикалу дал министр внутренних дел Арсен Аваков.

Кроме Государственной пограничной службы Украины на усиленный вариант несения службы переведены Нацгвардия, Нацполиция и Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

Решение принято на основании положения о МВД Украины.

Ранее о переводе всех подразделений МВД на усиленный вариант несения службы глава МВД сообщил во время экстренного заседания СНБО Украины.

Как известно, в ходе заседания Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины принято решение о введении военного положения в Украине.Соответствующее решение было принято из-за действий Российской Федерации в Азовском море.

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий заявил, что созывает внеочередное пленарное заседание парламента на понедельник в 16:00.

Ранее в пресс-центре командования ВМС ВС Украины сообщили, что российские военные захватили украинские катера, которые выходили из Керченского пролива.

Во время захвата россиянами украинских кораблей ранения получили шестеро украинских военных.