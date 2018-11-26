СБУ приведена в полную боеготовность

Сегодня, 04:52

Усилены контрразведывательные меры для недопущения на территории Украины других провокаций спецслужб РФ

facebook.com/SecurSerUkraine
facebook.com/SecurSerUkraine

Сотрудники Службы безопасности Украины приведены в полную боевую готовность и усилили контрразведывательные мероприятия по недопущению на территории Украины провокаций спецслужб РФ, сообщил пресс-центр СБ Украины.

"Личный состав СБУ приведен в полную боевую готовность. Усилены контрразведывательные меры для недопущения на территории Украины других провокаций спецслужб РФ и дестабилизации ситуации внутри страны", – говорится в сообщении на странице пресс-центра в Фейсбук.

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Кроме того, подразделения Госпогранслужбы переведены на усиленный вариант несения службы. Об этом ночью, 26 ноября, сообщила пресс-служба ведомства.

Отмечается, что соответствующее поручение председателю Госпогранслужбы Петру Цигикалу дал министр внутренних дел Арсен Аваков. 

Кроме Государственной пограничной службы Украины на усиленный вариант несения службы переведены Нацгвардия, Нацполиция и Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

Решение принято на основании положения о МВД Украины.

Ранее о переводе всех подразделений МВД на усиленный вариант несения службы глава МВД сообщил во время экстренного заседания СНБО Украины.

Как известно, в ходе заседания Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины принято решение о введении военного положения в Украине.Соответствующее решение было принято из-за действий Российской Федерации в Азовском море.

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий заявил, что созывает внеочередное пленарное заседание парламента на понедельник в 16:00.

Ранее в пресс-центре командования ВМС ВС Украины сообщили, что российские военные захватили украинские катера, которые выходили из Керченского пролива.

Во время захвата россиянами украинских кораблей ранения получили шестеро украинских военных.
СБУ, азовское море, Керченский пролив, госпогранслужба, боеготовность

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"Сегодня"

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