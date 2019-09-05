СБУ расследует возможную помощь России со стороны работников завода "Мотор-Сич"

Фото: Motor Sich Airlines/Facebook

Служба безопасности Украины осуществляет досудебное расследование по делу о возможной подготовке диверсии и государственной измены на предприятии "Мотор Сич".

Об этом пишет Радио Свобода.

Кроме того, согласно сообщению СБУ, расследование касается вероятного поставки продукции завода представителям России.

Реклама

"Осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве по признакам преступлений, предусмотренных частями 1 статьи 14 статьи, статьи 113 и части 1 статьи 111 Уголовного кодекса Украины, а именно по факту приготовления к совершению диверсии – действий, направленных на разрушение акционерного общества" Мотор Сич "как объекта, который имеет важное народнохозяйственное и оборонное значение, а также предоставление представителями АО "Мотор Сич" помощи Российской Федерации в проведении подрывной деятельности против Украины путем поставки продукции вийсь ного назначения и двойного использования ", – говорится в документе.

Других деталей СБУ не сообщает, ссылаясь на нормы Уголовно-процессуального кодекса о недопустимости разглашения данных оперативно-розыскной деятельности и предварительного расследования.

Ранее американское влиятельное издание The Wall Street Journal, ссылаясь на свои источники в Белом доме, сообщало, что окончательное решение вопроса "Мотор Сич" – ключевая задача визита советника американского президента Джона Болтона в Киев.

Газета акцентировала, что в Вашингтоне очень серьезно относятся к вопросу получения Китаем после покупки украинского предприятия "жизненно важных оборонных технологий". По словам собеседника издания, в Белом доме считают, что эта сделка позволит Китаю в перспективе серьезно усилить свой военный потенциал, чего США допустить не могут.

Сам Болтон опроверг слухи о том, что он прибыл в Украину, чтобы якобы предупредить продажу китайским компаниям запорожского предприятия "Мотор Сич". По его словам, он не встречался с руководством компании.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с послом КНР, с которым обсудил двустороннее сотрудничество стран, и отметил важность для Киева китайских инвестиций и опыта.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама