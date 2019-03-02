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СБУ усилила контрразведывательные меры перед выборами

Сегодня, 12:27

Россия вмешивается в выборы по всему миру: это на себе почувствовали в последнее время много стран

Василий Грицак
Василий Грицак. Фото: president.gov.ua
СБУ усилила контрразведывательные меры перед выборами //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/a87/77a/5c6a8777a3402.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/a87/77a/5c6a8777a3402.jpg Политика Россия вмешивается в выборы по всему миру: это на себе почувствовали в последнее время много стран

Служба безопасности Украины совместно с другими правоохранительными органами должна обеспечить закон и свободное волеизъявление граждан. Об этом в эфире одного из центральных каналов заявил председатель СБУ Василий Грицак, передает пресс-служба ведомства.

Накануне выборов президента СБУ усилила контрразведывательные мероприятия на всей территории Украины, чтобы на ранней стадии выявлять признаки приготовления совершение преступлений, отнесенных к компетенции Службы.

"Стало объективной реальностью, Россия вмешивается в выборы по всему миру: это на себе почувствовали в последнее время США, Великобритания, Нидерланды, Испания и даже Молдова", - отметил Василий Грицак.

Он подчеркнул, что усилия будут направлены, в частности, на обеспечение устойчивости информационной системы Центральной избирательной комиссии, поскольку только в течение 2016-2018 годов специалистами Службы было выявлено более 470 атак на государственные информационные ресурсы. Вторым вектором работы Грицак назвал предотвращение террористических актов.

"Я, конечно, не хочу никого пугать, но мы видим эту грязь, которая, в первую очередь, идет "из-за поребрика". Поэтому просто приведу статистику: в 2016-2018 годах СБУ предотвратила и остановила на различных стадиях подготовки 28 преступлений террористического характера", - сказал Грицак.

Ранее в эфире ток-шоу "Главная тема. Выбор", которая выходит в эфире телеканала "Украина" с Еленой Кот, министр внутренних дел Украины Арсен Аваков рассказал, сколько силовиков будут контролировать ход голосования на выборах президента в марте.

Ранее мы писали, что за порчу бюллетеней грозит 5000 грн штрафа или тюрьма.

Также сайт "Сегодня" разбирался, чем выборы-2019 будут отличаться от предыдущих.

Кроме того, смотрите видео: Украина выбирает президента: с чем кандидаты едут в народ:

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Тег выборы, СБУ, грицак

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