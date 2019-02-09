СБУ выявила пропажу культурных ценностей в Киево-Печерской лавре

По данному факту открыто уголовное производство

Киево-Печерская лавра. Фото: pixabay.

СБУ выявила пропажу культурных ценностей в Киево-Печерской лавре //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c3/def/1e3/5c3def1e3f73b.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c3/def/1e3/5c3def1e3f73b.jpg 2019-02-09T12:32:00+02:00 Политика По данному факту открыто уголовное производство

Сотрудники Службы безопасности Украины во время проверки Киево-Печерской лавры обнаружили пропажу десяти ценных предметов. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"Сотрудники Службы безопасности Украины, привлеченные к проверке Министерством культуры Украины Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры УПЦ МП, установили недостаток десяти предметов, представляющих культурную ценность", – говорится в сообщении.

По материалам СБУ было зарегистрировано уголовное производство по ч. 3 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) по факту растраты ценностей, которые были переданы на хранение должностным лицам Киево-Печерской Лавры.

Продолжаются следственные действия.

Как известно, Министерство культуры начало проверку наличия мощей в ближних и дальних пещерах Печерской лавры. По его инициативе была создана специальная комиссия, в состав которой вошли сотрудники министерства и Национального Киево-Печерского историко-культурного заповедника.

Напомним, что опубликованные в январе результаты инвентаризции в Киево-Печерской лавре показали отсутствие нескольких икон.

Как мы уже писали, наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел открестился об этого, заявив, что не знает, куда могли пропасть иконы, и утверждая, что никогда их не видел.

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