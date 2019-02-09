СБУ выявила пропажу культурных ценностей в Киево-Печерской лавре
По данному факту открыто уголовное производство
Сотрудники Службы безопасности Украины во время проверки Киево-Печерской лавры обнаружили пропажу десяти ценных предметов. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
"Сотрудники Службы безопасности Украины, привлеченные к проверке Министерством культуры Украины Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры УПЦ МП, установили недостаток десяти предметов, представляющих культурную ценность", – говорится в сообщении.
По материалам СБУ было зарегистрировано уголовное производство по ч. 3 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) по факту растраты ценностей, которые были переданы на хранение должностным лицам Киево-Печерской Лавры.
Продолжаются следственные действия.
Как известно, Министерство культуры начало проверку наличия мощей в ближних и дальних пещерах Печерской лавры. По его инициативе была создана специальная комиссия, в состав которой вошли сотрудники министерства и Национального Киево-Печерского историко-культурного заповедника.
Напомним, что опубликованные в январе результаты инвентаризции в Киево-Печерской лавре показали отсутствие нескольких икон.
Как мы уже писали, наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел открестился об этого, заявив, что не знает, куда могли пропасть иконы, и утверждая, что никогда их не видел.
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