СБУ вызвала Жириновского на допрос за финансирование боевиков "ЛДНР"

Сегодня, 12:28

Лидер ЛДПР должен явиться на допрос 27 сентября

Владимир Жириновский. Фото: YouTube
Владимир Жириновский. Фото: YouTube

Служба безопасности Украины (СБУ) вызвала на допрос депутата Государственной Думы РФ, лидера ЛДПР Владимира Жириновского на 27 сентября. Соответствующую повестку опубликовало в понедельник правительственное издание "Урядовий кур’єр".

"Подозреваемый гражданин Российской Федерации Жириновский … вызывается на 09:00 27 сентября 2018 года к старшему следователю СБУ", - говорится в сообщении.

Напомним, Шевченковский райсуд Киева 18 сентября разрешил проведение заочного досудебного расследования уголовного производства в отношении трех депутатов Госдумы РФ, которая не признана в Украине. Об этом сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры Украины.

Жириновского и остальных подозревают в создании организованной группы в марте-апреле 2014 года в Москве, которая оказывала материальную помощь террористам так называемых "ДНР" и "ЛНР". По данным ГПУ, двое депутатов Госдумы открыто собирали деньги для боевиков.

Позже эта же группа поставляла подразделению ликвидированного на данный момент террориста "Гиви" автомобили (6 штук) российского производства. Следствие выяснило, что эти автомобили применялись против украинских военных во время боев в районе Донецкого аэропорта.

Напомним, ГПУ в 2017-2018 годах составила и объявила о подозрении в финансировании терроризма Жириновскому и двум его коллегам по Госдуме. Им грозит 10-12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Как известно, против Жириновского и двух подозреваемых депутатов Госдумы действуют санкции ЕС, Канады, Австралии и Швейцарии. Отдельные санкции против них ввела Украина по решению СНБО.

Кроме того, Жириновский угрожал Украине открытой войной, а не гибридной. Он заявлял, что "ваши города будут бомбить". Также российский политик утверждает, что Запад заставит Украину напасть на Россию.
СБУ, Донбасс, допрос, жириновский, боевики

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Источник:

ТАСС

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