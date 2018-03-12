Савченко вызывают на допрос по делу Рубана: нардеп покинула страну

Внефракционный народный депутат Надежда Савченко во вторник вызывается на допрос в Службу безопасности Украины в связи с расследованием в уголовном производстве в отношении руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана, заявил генпрокурор Украины Юрий Луценко.

"СБУ направила народному депутату Надежде Савченко вызов на допрос на завтра", – сказал Луценко в понедельник, отвечая на вопрос журналистов о задержании Рубана и предотвращении попыток совершения терактов в центре Киева.

Однако, по данным генпрокурора, ранним утром в понедельник Савченко покинула территорию Украины для участия в международной конференции. "Хотя она не является официальным членом делегации, она имеет полные основания для этого", – добавил он.

Он выразил убеждение, что во вторник Савченко должна обязательно прибыть в Службу безопасности Украины, "поскольку каждый народный депутат должен быть образцом гражданского долга, и сотрудничать завтра со следствием было бы очень важно и для Надежды, и для страны".

Генеральный прокурор также отметил, что в рамках расследования уголовного производства в отношении Рубана появится "и второе сообщение в этом деле – далее будет".

"Это очень серьезное дело и я никому не рекомендую посмеиваться над теми отдельными фактами, которые были обнародованы Службой безопасности Украины. Если их анализировать во всем массиве, и мы это сделаем в ближайшее время, после соответствующих следственных действий по отношению к другим членам этого террористического заговора", – добавил Луценко.

Как сообщалось, 8 марта на КПВВ на Донбассе с арсеналом оружия задержан руководитель Центра освобождения пленных Владимир Рубан. Он вез оружие с оккупированной территории на подконтрольную часть Украины.

Согласно тексту подозрения, Рубана подозревают в подготовке вооруженных нападений на высших должностных лиц государства, в подготовке террористического акта с применением оружия и совершением взрывов, которые могли представлять опасность для жизни и здоровья людей.

9 марта Шевченковский районный суд Киева избрал меру пресечения Рубану в виде ареста сроком на 2 месяца.