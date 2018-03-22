СБУ задержала Савченко

Следователь зачитал ей ее права и предложил пройти в машину для поездки в СБУ

Служба безопасности Украины провела задержание Надежды Савченко. После голосования в Верховной Раде Савченко вышла к родным, пообщалась с ними и вернулась в Верховную Раду, где и была задержана.

Следователь зачитал ей ее права и предложил пройти в машину для поездки в СБУ.

Сейчас Савченко в сопровождении следователей направляется управление Службы безопасности в Киевской области для составления соответствующего протокола. Ей объявили подозрение в организации терактов в Киеве.

Верховная Рада поддержала представления Генеральной прокуратуры на снятие неприкосновенности с народного депутата Надежды Савченко, задержание и ее арест.

Ранее на заседании Регламентного комитета генпрокурор Юрий Луценко заявил, что Савченко и руководитель Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимир Рубан достигли договоренности с главарем террористической организации "ДНР" Александром Захарченко по поставкам оружия для проведения террористического акта.

"В 2017 году, как установлено следствием, гражданин Рубан, а также народный депутат Савченко вступили в сговор с целью насильственного свержения конституционного строя и захвата государственной власти Украины. Для этого они планировали широкомасштабную террористическую атаку на центр украинской столицы, где сосредоточены административные здания. Для получения оружия Рубан и Савченко в неустановленное время, но не позднее ноября 2017 года достигли договоренности с главарем террористической организации так называемой "ДНР" Захарченко, который позже передавал оружие для этого террористического акта", – сообщил Луценко.