СБУ задержала возможного автора "пленок Ермака" на взятке в 100 тыс. долларов (фото и видео)

Служба безопасности Украины задержала в Киеве двоих мужчин в момент получения взятки в 100 тысяч долларов. Одним из задержанных оказался вероятный автор так называемых пленок Ермака.

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Об этом сообщается на официальном сайте спецслужбы.

"СБУ прекратила противоправную деятельность организованной преступной группы. Ее участники обещали коммерсанту за 100 тысяч долларов "решить" вопрос возвращения имущества через связи в правоохранительных органах", – говорится в сообщении.

Задержание провели в кафе в момент получения всей суммы.

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"Среди задержанных – вероятный автор скандальных "пленок Ермака", который ранее фигурировал в записях, где обсуждалось назначение отдельных лиц на высокие государственные должности", – отметили в СБУ.

Видео: СБУ

При этом в спецслужбе добавили: "Задержание свидетельствует о том, что обличители "громких пленок" на самом деле оказались обычными мошенниками".

Между тем, по данным источников агентства "Интерфакс-Украина", одним из задержанных оказался Дмитрий Штанько, которого считают автором записи разговора с братом главы Офиса президента Денисом Ермаком, пленки позже были обнародованы народным депутатом Гео Леросом.

Напомним, ранее глава государства Владимир Зеленский, комментируя скандал вокруг "пленок Ермака", заявил, что не видит оснований для отставки руководителя Офиса президента.

"Что касается господина Ермака. Для меня это пустое дело. Я знаю, кто проводил эти записи. Я знаю зачем. Я знаю, кто хотел шантажировать этими записями меня лично, чтобы я снял Ермака", – отметил Зеленский.

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