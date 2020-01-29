СБУ заподозрила Пояркова в "угрозе убийством" Зеленскому: суд вынес решение по художнику

Ранее по этой же статье заподозрили нардепа и волонтера

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Художника, блогера и телеведущего Сергея Пояркова СБУ заподозрила в угрозе убийством президенту Владимиру Зеленскому. Шевченковский районный суд Киева отпустил его под личное обязательство.

Об этом сообщает "Эспрессо.TV".

Накануне блогер заявил, что ходил на допрос в СБУ в качестве свидетеля, а затем ему объявили о подозрении в угрозе причинения вреда президенту Украины, переквалифицировав в подозреваемого. В связи с этим сегодня состоялось судебное заседание. В итоге суд отпустил его под личное обязательство.

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Правоохранители инкриминируют Пояркову статью 346 (ч.1) УК, которая предусматривает наказание до пяти лет лишения свободы за угрозу убийством, причинение вреда здоровью, уничтожение или повреждение имущества, а также похищение или лишение свободы относительно президента Украины.

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Сам художник после судебного заседание объяснил, что его подозревают за нелицеприятные высказывания в адрес президента. Отметим также, что и в эфире одного из украинских телеканалов, и в блогах на YouTube Поярков неоднократно резко высказывался о Зеленском и даже его семье.

Как сообщали новости "Сегодня", в конце октября нардеп София Федина вместе с волонтером Марусей Зверобой запустили в соцсетях стрим, в котором комментировали поездку президента в Золотое, где он резко пообщался с ветеранами-добровольцами. Политик и волонтер обсуждали варианты возможной гибели главы государства на Донбассе. В ГБР уже квалифицировали действия Федины и Зверобой по ч. 1 ст. 346 Уголовного кодекса Украины (Угроза убийством в отношении президента Украины). Читайте все подробности скандала с Фединой и Зверобой, связанного с угрозами Зеленскому.

28 ноября в дом Зверобой пришли с обыском детективы Госбюро расследований. Позже сама Зверобой рассказала, что у нее изъяли.

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