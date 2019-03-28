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Сценарий Москвы рушится, поэтому они так визжат – Порошенко

Сегодня, 19:56

Президент прокомментировал "непризнание" Россией выборов в Украине

Фото: president.gov.ua
Сценарий Москвы рушится, поэтому они так визжат – Порошенко //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/6e7/aae/5c46e7aae9b5e.jpeg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/6e7/aae/5c46e7aae9b5e.jpeg Политика Президент прокомментировал "непризнание" Россией выборов в Украине

Проект постановления о "непризнании" результатов президентских выборов в Украине, зарегистрированный в Госдуме РФ, свидетельствует о невозможности Кремля осуществить свой сценарий, считает президент Украины Петр Порошенко.

"Вчера в Государственной Думе России зарегистрировали постановление о "непризнании" результатов выборов в Украине… Наверное, в Российской Федерации чувствуют, что их сценарий рушится и поэтому они так визжат. Успокойтесь, ничего у вас не выйдет! Украинцы раскусили их замысел, украинцы должны проголосовать так, как Кремлю бы меньше всего хотелось", – сказал Порошенко на встрече с избирателями в четверг, 28 марта, во Львове.

Ранее Порошенко назвал условие для переговоров с Россией. По словам президента, для решения украинско-российского вопроса у Киева должна быть мощная поддержка за спиной.

Как рассказывал на днях Порошенко, Украина вернется к политическому диалогу с Россией только тогда, когда будет прекращена оккупация, выведены оккупационные войска с Донбасса и Крыма, будут освобождены украинские политзаключенные, мы вернемся к политическому диалогу с РФ. Также он отмечал, что у Путина не будет выхода – ему придется сесть за стол переговоров, а помогут в этом международные санкции.


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Тег выборы, Путин, Порошенко, выборы президента-2019

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Источник:

Интерфакс-Украина

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