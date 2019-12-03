Пожелала счастья и радости: "слуга народа" курьезно поздравила нардепов с Днем инвалидов (видео)

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Глава комитета Верховной Рады по вопросам соцполитики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова ("Слуга народа") решила оригинально "поздравить" коллег с Международным днем людей с инвалидностью, который отмечают 3 декабря.

Выступая с трибуны парламента, она напомнила, что 10 лет назад Рада имплементировала международную конвенцию по правам людей с инвалидностью, и это документ является частью отечественного законодательства.

Она заметила, что мы редко встречаем людей с инвалидностью на улицах, хотя они составляют 6,1% от общего числа проживающих в Украине, и призвала приложить максимум усилий для социализации таких граждан – оборудовать рабочие места с учетом потребностей этих лиц.

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"Хочу поздравить нас всех, потому что люди с инвалидностью являются примером для любого здорового человека. Каждый день, преодолевая боль, они подают нам надежду на то, что человек, даже если ему больно, он может быть частью нашей экономической жизни", – заявила "слуга народа".

"Хочу поздравить всех – и здоровых, и тех, кто с особыми потребностями – с тем, что мы все можем развивать нашу Украину, независимо от того, какой уровень проблемности мы имеем", – продолжила глава комитета.

"Поздравляю всех, (желаю) счастья, пусть у вас будут не хмурые лица, а лица счастливые и радостные. И коэффициент счастья для людей с инвалидностью должен повышаться. С праздником вас", – заключила Третьякова.

Нардепы проводили ее выступление жидкими аплодисментами, а спикер Рады Дмитрий Разумков заметил:

"Я не думаю, что это праздник, при всем большом уважении. Я понимаю, что это знаковая дата для Украины, для мира, но все-таки давайте не поздравлять, а делать".

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что в Раде предложили отменить "советские" группы инвалидности .

Напомним, ранее новости "Сегодня" рассказывали, как во Львове женщина издевалась на мужчиной с инвалидностью.

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