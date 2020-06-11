Сдался без боя: соцсети бурлят об уходе Вакарчука из Рады

В соцсетях второй уход Святослава Вакарчука из парламента стал одной из главных тем обсуждения

Решение Святослава Вакарчука о сложении депутатского мандата спустя неполный год после избрания в парламент во главе партии "Голос", лидером и основателем которой он был, стало поводом для потока шуток, сарказма и негодования в социальных сетях.

Стоит отметить, что, комментируя свое решение, сам парламентарий обратился к журналистам и будущим хейтерам с заявлением.

"Вы можете продолжать безуспешно и бесперспективно лить свою информационную грязь на меня, если вам нравится. Я по-философски к этому отношусь. Но прекратите трогать мою партию. Поэтому план такой: я отхожу в сторону, вы со своим дерьмом со мной, а партия уверенно идет вперед", – сказал он.

Между тем народный депутат от фракции "Слуга народа" Максим Бужанский сравнил уход коллеги из парламента с кражей книги из библиотеки:

Реклама

В свою очередь, журналист Андрей Пындык обыграл решение Вакарчука, перефразировав слова известной песни:

А вот депутат Виктория Сюмар в своем Facebook заверила, что сохранит любовь к Вакарчуку, как "гениальному творцу и певцу, за талант, за энергию, за песни".

Реклама

А известный волонтер, советник пятого президента Украины Петра Порошенко Юрий Бирюков в своем Facebook назвал главной целью похода Вакарчука в Раду желание отобрать мандаты у "Европейской Солидарности".

В свою очередь экс-депутат Борислав Береза в своем Facebook вспомнил, как Вакарчук летом 2019 года "клялся ... что идет в политику всерьез и надолго. Чтобы поменять страну. Видимо, страна уже поменялась настолько, что можно сдавать мандат".

Реклама

Немало в Сети появилось и откровенно язвительных, насмешливых и саркастических комментариев:

Напомним, что главой парламентской фракции "Голос" остается украинский журналист и нардеп Сергей Рахманин. А в марте партия избрала нового главу – ею стала Кира Рудык, при этом Вакарчук остался лидером политической силы.

Свой уход из Рады Святослав Вакарчук объяснил на брифинге:

Видео: "Голос"

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама