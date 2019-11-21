"Сделает все, о чем попросят": что посол сказал Трампу о Зеленском

Во время визита в Киев Гордон Сондланд обещал президенту США, что в Украине начнут расследование против Байдена

Дэвид Холмс. Фото: REUTERS/Loren Elliott

Советник по политическим вопросам посольства США в Украине Дэвид Холмс раскрыл детали телефонного звонка, который американский постпред при Евросоюзе Гордон Сондланд совершил президенту Дональду Трампу в ходе своего визита в Киев.

На открытых слушаниях в Палате представителей США, организованных в рамках расследования процедуры импичмента Трампа, Холмс рассказал, что хозяин Белого дома интересовался, инициирует ли президент Украины Владимир Зеленский расследование в отношении бывшего вице-президента США Джо Байдена.

"Я услышал, как президент спросил: "Он организует расследование?" Постпред Сондланд ответил, что он сделает это, добавив, что президент Зеленский сделает все, о чем его попросят", – заявил Холмс.

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Дипломат утверждает, что Сондланд позвонил Трампу из ресторана в Киеве, где он обсуждал с сотрудниками американского посольства в Украине рекламную стратегию для своих гостиниц.

По словам Холмса, голос Трампа было достаточно хорошо слышно – Сондланд даже на некоторое время отстранил телефон от уха, вероятно, из-за того, что звук был слишком громким.

Кроме того, выступая в Конгрессе, Холмс рассказал о наплевательском отношении Трампа к Украине.

Напомним, что в сентябре демократы в Палате представителей объявили о начале процедуры импичмента Трампа из-за давления, которое тот якобы оказывал на руководство Украины для начала расследования в отношении бывшего вице-президента США Джо Байдена.

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