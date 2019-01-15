"Сделал много добра для украинцев в Польше": Порошенко выразил соболезнования в связи с убийством мэра Гданська

Президент Украины Петр Порошенко выразил свои соболезнования польскому народу в связи с убийством мэра Гданська Павла Адамовича. Об этом глава государства написал в своем Twitter 14 января.

"Шокирован известием о трагической смерти мэра Гданьска Павла Адамовича. Знаю, как много сделал добра для украинцев в Польше и украинско-польских отношений. Это тяжелая утрата для всех нас. Мы солидарны с Польшей и польским народом в скорби и молитве. Вечная память", – написал Порошенко.

Напомним, нападение произошло 13 января в Гданьке, где во время участия в концерте Павла Адамовича на сцену ворвался мужчина и несколько раз ранил политика ножом.

Как мы уже писали, на допросе в прокуратуре злоумышленник не признал свою вину в убийстве политика.

Тем временем, в Польше прошли митинги в память о мэре Гданьска Павле Адамовиче, который сегодня трагически скончался после нападения во время праздничного концертав возглавляемом им городе.

Тысячи людей вышли на молчаливый митинг в Варшаве против ненависти и насилия. Стоит отметить, что градоначальник польской столицы Рафал Тшасковский призвал горожан выйти на улицы еще до известия о кончине его гданьского коллеги.

Аналогичные мероприятия проходят и в других городах Польши.