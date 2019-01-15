"Сделал много добра для украинцев в Польше": Порошенко выразил соболезнования в связи с убийством мэра Гданська

Сегодня, 00:15

Президент Украины заявил о солидарности с Польшей 

Петр Порошенко. Фото: president.gov.ua
Петр Порошенко. Фото: president.gov.ua

Президент Украины Петр Порошенко выразил свои соболезнования польскому народу в связи с убийством мэра Гданська Павла Адамовича. Об этом глава государства написал в своем Twitter 14 января.

"Шокирован известием о трагической смерти мэра Гданьска Павла Адамовича. Знаю, как много сделал добра для украинцев в Польше и украинско-польских отношений. Это тяжелая утрата для всех нас. Мы солидарны с Польшей и польским народом в скорби и молитве. Вечная память", – написал Порошенко.

1547504009.0518

Напомним, нападение произошло 13 января в Гданьке, где во время участия в концерте Павла Адамовича на сцену ворвался мужчина и несколько раз ранил политика ножом.

Как мы уже писали, на допросе в прокуратуре злоумышленник не признал свою вину в убийстве политика.

Тем временем, в Польше прошли митинги в память о мэре Гданьска Павле Адамовиче, который сегодня трагически скончался после нападения во время праздничного концертав возглавляемом им городе.

Тысячи людей вышли на молчаливый митинг в Варшаве против ненависти и насилия. Стоит отметить, что градоначальник польской столицы Рафал Тшасковский призвал горожан выйти на улицы еще до известия о кончине его гданьского коллеги.

Аналогичные мероприятия проходят и в других городах Польши.
Польша, убийство, Порошенко, мэр, соболезнования, Гданьск, Петр Порошенко

Вы сейчас просматриваете новость ""Сделал много добра для украинцев в Польше": Порошенко выразил соболезнования в связи с убийством мэра Гданська". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Евросоюз

фото GETTY

Полиция задержала жителя Варшавы за угрозы президенту Польши

Вчера, 22:45

По данным правоохранителей, мужчина позвонил в центр семейной помощи и предрек скорую гибель президенту Польши  

Евросоюз

Фото: facebook.com/zenia.klimakin

В Польше тысячи людей почтили память убитого мэра Гданьска

Вчера, 20:37

Тысячи людей по всей стране вышли на митинги против ненависти и насилия
Загрузка...

Евросоюз

В Польше напали на мэра. Фото: AFP

Убийство мэра в Польше: обвиняемый отказался признать вину

Вчера, 18:47

Прокуратура обратилась в суд с просьбой применить к обвиняемому меру пресечения в виде временного ареста

Евросоюз

Павел Адамович. Фото: AFP

В Польше скончался мэр Гданьска, которого ранили во время концерта

Вчера, 16:14

Нападение произошло во время благотворительного мероприятия "Большой оркестр праздничной помощи"

Евросоюз

В Польше напали на мэра. Фото: AFP

Нападение на мэра в Польше появились новые подробности и реакция властей

Вчера, 13:24

Врачи смогли реанимировать мэра польского города Гданьск, он находится в очень тяжелом состоянии

Евросоюз

Adam Warżawa / PAP

Раненого мэра Гданьска экстренно прооперировали

Вчера, 03:41

Состояние Адамовича остается тяжелым
Загрузка...