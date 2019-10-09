"Сегодня" готовят спецвыпуск о пресс-марафоне Зеленского

Специальный выпуск новостей выйдет на канале «Украина» в четверг, в 13:00

Журналисты "Сегодня" готовят специальный выпуск новостей, который выйдет завтра на канале "Украина" в 13:00.

Он будет посвящен масштабному пресс-марафону, который устраивает президент Украины Владимир Зеленский.

Продлится пресс-марафон целый день. Формат встречи со СМИ нестандартный. Представители медиа будут задавать вопросы главе государства группами по 7-10 человек. Группы будут менять друг друга каждые полчаса. Формируются они по списку аккредитации.

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В четверг в течение дня "Сегодня" будут транслировать пресс-марафон Владимира Зеленского на сайте и в соцсетях.

Как сообщали новости "Сегодня", в рамках международной выставки "оружие и безопасность" Зеленскому показали ракетный комплекс "Нептун". В КБ "Луч" рассказали президенту, когда закончатся испытания и военные закупят первый дивизион.

Также на днях у Зеленского предупреждали о появлении фейковых аккаунтов президента в соцсетях. На Банковой заявили, что мошенники коммуницируют от имени президента или Офиса главы государства.

Напомним, недавно Зеленский с президентом Беларуси Александром Лукашенко встречались в Житомире на Форуме регионов. Смотрите видео их выступлений:

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