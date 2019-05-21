"Сегодня каждый из нас стал президентом": все подробности инаугурации Зеленского

Гарант целовал друзей, призвал убрать портреты и распустил Раду

С булавой. Зеленский принял присягу. В сети шутили о Парубие: "Вечно найдется тот, кто испортит кадр!". Фото: Н. Лазаренко.

В Украине — новый президент. Владимир Зеленский вчера, на торжественном заседании Верховной Рады, принял присягу и официально вступил в должность. Журналисты "Сегодня" посетили церемонию и понаблюдали за тем, что происходило в стенах парламента и вокруг него.

Перед Радой взрывы и поцелуи

Утро понедельника началось с пробок. Из-за большого количества иностранных гостей, прибывших на инаугурацию, в Киеве перекрыли около 20 улиц. Но это не помешало трем тысячам человек собраться на площади Конституции только с одной целью — посмотреть на присягу Владимира Зеленского.

Чтобы добраться до коридора, по которому должен был идти виновник торжества, всем желающим нужно было, как обычно в таких случаях, пройти через рамки металлодетекторов. Самые любопытные и нетерпеливые пришли за несколько часов до церемонии. "Сегодня" они рассказали, что хотели занять места получше, чтобы все было видно.

Пока люди собирались, один из сторонников Зеленского на велосипеде, с зеленым флагом наматывал круги по улице Грушевского от здания Верховной Рады к станции метро "Арсенальная" и обратно. Ближе к десяти утра на велосипеде приехал мэр Киева Виталий Кличко. По самому же коридору, который окрестили президентским, на электросамокатах то и дело разъезжал техперсонал — проверяли готовность к церемонии.

В ожидании народ обсуждал положение дел в стране и выражал надежду на скорые изменения к лучшему. Кто-то пришел с шариками, другие — с плакатами. Один мужчина взял на церемонию колокольчик и в самые эмоциональные моменты активно звонил в него. Рядом с ним стояла женщина с Библией. До появления Зеленского она зачитывала соседям отрывки из нее как аргументы в споре о событиях в Украине. За пару минут до прохождения Владимира Зеленского, сразу после того как глава Нацполиции Сергей Князев в последний раз обошел площадь, раздалось два хлопка, похожих на взрывы, — одна старушка в толпе испугалась, схватившись за голову. Тревога оказалась ложной — от жары в руках двух женщин лопнули воздушные шарики-сердечки. Один из гостей в шутку пригрозил им пальцем, прикрикнул "хулиганки", но в ответ услышал лишь хихиканье "террористок".

Ровно в 10:00 появился Владимир Зеленский. Бодрым шагом он направился от смотровой площадки Мариинского парка к зданию Рады, время от времени подходя к людям и здороваясь за руку. У места, где стояли его бывшие коллеги-"квартальщики", он внезапно подпрыгнул и по-дружески поцеловал в лысину Евгения Кошевого. Все время, пока Зеленский был на площади, не утихали овации. Зрители махали руками, поднимали над головами детей, чтобы те рассмотрели нового президента, а некоторые подбадривающе кричали: "Вова, давай!".

На площади. Овации не утихали все время, пока Зеленский шел к ВР Фото: Александр Яремчук, Сегодня

В Раде "было весело"

В здание Рады Зеленский вошел в приподнятом настроении, шутливо поиграв мускулами перед красной дорожкой. Спикер парламента Андрей Парубий открыл торжественное заседание, представив присутствующих: все президенты Украины (кроме беглого Виктора Януковича), премьер-министр и члены правительства, иностранные делегации, духовные лидеры. Наиболее громкие овации сорвали спецпредставитель Госдепа США Курт Волкер и президент Литвы Даля Грибаускайте. Иностранцы улыбались, кланялись, когда Парубий называл их фамилии, а глава американской делегации, министр энергетики США Рик Перри кокетливо отсалютовал рукой.

Наконец спикер представил нового президента, и Зеленский, энергично пройдя мимо рабочих мест нардепов, направился к центральной трибуне. В это время в кулуарах Рады было практически пусто — журналистов пустили только на третий этаж, где сотрудники парламента установили несколько экранов с трансляцией церемонии. На привычный балкон для прессы смогли попасть всего несколько фотографов — остальные места заняли музыканты и хор.

Инаугурация прошла строго по протоколу, без "фишечек". Глава Центризбиркома Татьяна Слипачук озвучила результаты выборов, а председатель Конституционного суда Наталья Шаптала заявила, что нет оснований, которые бы помешали занять Зеленскому должность. Президент, положив руку на Конституцию Украины и Пересопницкое Евангелие, зачитал текст присяги, а потом подписал его. Шаптала вручила Зеленскому символы президентской власти (гербовую печать, коллар и булаву), а Слипачук передала удостоверение президента. Наблюдавшие за этим журналисты задались коллективным вопросом — повторит ли Зеленский ошибку Януковича, положив удостоверение себе в карман? Но нет — Зеленский аккуратно вернул его на церемониальную подушку. Но тут случился курьез — отойдя от президента на несколько шагов, солдат почетного караула уронил удостоверение с подушки на пол. Его быстро подняли и продолжили церемонию.

Улица на происходящее реагировала бурно. Когда Зеленскому вручили удостоверение и сказали, что "в этом удостоверении — надежды и мечты миллионов украинцев", некоторые из женщин даже прослезились. Еще одна гостья, киевлянка Татьяна Краснопольская рассказала нам, что пришла с одной мыслью:

"Для себя ничего не хочу. Очень хочу, чтобы в стране был мир. Болит душа, что в XXI веке наши люди живут под обстрелами".

Не обошлось и без тех, кто отнесся бы к происходящему сдержанно.

"Поживем — увидим, что он за президент", — отмечали скептики.

Разобравшись с протоколом, Зеленский перешел к своей речи. Президент заявил, что победитель не он, а все украинцы. Соответственно и президент — не только Зеленский, а каждый, кто живет в нашей стране. Он попросил не вешать в кабинетах его изображения, потому что он не портрет (так за глаза называли предыдущего главу государства. — Авт.). Главное для нового президента — мир.

"Меня спрашивали, а на что вы готовы ради прекращения огня? А на что вы готовы ради сохранения жизни ваших близких? Я готов на все! Не теряя наших территорий, никогда!".

Вместо своего снимка он посоветовал чиновникам повесить фото их детей. И смотреть на них, подписывая документы. Также Зеленский порекомендовал членам Кабмина, которые не могут эффективно работать, взять лист бумаги и написать заявление об отставке, а нардепам — принять новый избирательный кодекс и отменить свою неприкосновенность. И напоследок гарант объявил о роспуске Верховной Рады. Парубий закрыл заседание словами: "Было весело".

Полную жестких выпадов в сторону чиновников и депутатов речь оценили как внутри ВР, так и снаружи. Многие стоя аплодировали Зеленскому после слов о досрочном роспуске парламента. Такие же настроения царили и на площади Конституции.

После Рады Зеленский принял присягу военных и встретился с иностранными делегатами. А на сайте НАПК появилась свежая декларация президента за 2018 год. В ней он указал 9,2 млн грн годового дохода, в том числе зарплата составила 4,1 млн грн. Его супруга получила за год 5,5 млн грн дохода. Во владении четы — два дома в Италии и квартира в оккупированной Ялте.







Разгон: уйдет ли Рада и Кабмин

Речь Владимира Зеленского в Верховной Раде взбудоражила публику не меньше, чем сама инаугурация. Особо острая реакция последовала на заявление о роспуске парламента, досрочные выборы в который могут быть уже в июле. Это желание президент подтвердил и на встрече с иностранными гостями в Администрации президента, пообещав, что первый его указ будет именно о роспуске ВР.

"Зеленский пытается перехватить информационную повестку и ключевые темы парламентских выборов, требуя принятия законов, на которые давно был запрос народа. Это и неприкосновенность, и незаконное обогащение, и Избирательный кодекс с открытыми списками, — говорит политолог Руслан Бортник. — Высока вероятность, что его действия будут популярны в обществе, но вызовут противодействие у политэлит. Нельзя исключать попыток блокирования роспуска парламента. Например, это может быть обжалование в суде (Верховном или Конституционном) или блокировка решения через правительство и финансирование".

Первый замглавы парламентской фракции БПП Игорь Кононенко после заседания заявил: это право гаранта — распускать ВР, и партия будет готовиться к досрочным выборам. Представитель "Народного фронта" Игорь Котвицкий поддержал его, отметив, что "фронтовики" на перевыборы хоть и пойдут, но с новым названием. Такую же позицию занял и представитель "Батькивщины" Сергей Соболев. А нардеп от БПП Александр Черненко добавил: если указ о роспуске будет опубликован до 22 мая, то досрочные выборы состоятся 14 июля. В противном случае — 21 июля. А вот вице-спикер ВР Ирина Геращенко назвала планы Зеленского неконституционными:

"Выиграла с десяток пари, что будет досрочный роспуск ВР, хоть это и неконституционно (но кто же на такие "мелочи" обращает внимание в эпоху борьбы за лайки)".

Политэксперт Тарас Березовец также считает, что такое решение может быть незаконным, но сами перевыборы неотвратимы:

"Выборы будут досрочными, несмотря на антиконституционность. Потому что в такие сроки они выгодны всем крупным игрокам, отрезая новые проекты. Наиболее реальная дата проведения — 21 июля. Менее вероятная — 28 июля".

Сегодня новый президент планирует провести консультации с главами фракций о роспуске парламента.

В своей речи коснулся Зеленский и украинского правительства.

"Вы можете взять бумагу, взять ручку и освободить свои места для тех, кто будет думать о следующих поколениях, а не о следующих выборах", — обратился он к членам Кабмина.

Одной из первых отреагировала на слова президента и. о. министра здравоохранения Ульяна Супрун, которая также присутствовала на инаугурации. Она отметила: реформа системы здравоохранения предполагает еще много изменений ,и она пока не намерена покидать свой пост, даже несмотря на то, что в команде Зеленского не видят ее на занимаемом посту. А вот министр обороны Степан Полторак сразу после церемонии подал в отставку. Отметим, что новый президент упомянул министра обороны отдельно, попросив ВР уволить его с должности наряду с генпрокурором Юрием Луценко и главой СБУ Василием Грицаком. При этом последний в отставку подал утром в понедельник, еще до инаугурации.

Вокруг шум: селфи, портреты и наколки

Поздравляли нового гаранта и в соцсетях. Народ массово постил селфи с инаугурации. Причем некоторые начали делать это еще накануне. Например, ближайший соратник и коллега Владимира Зеленского по "Кварталу" Евгений Кошевой опубликовал фото, на котором позирует с серьезным выражением лица с разноцветными ленточками на голове. Завершающим штрихом стали многочисленные пластыри для подтяжки лица. "До інавгурації готовий", — подписал фото Кошевой и добавил тег "#зеленскийпрезидент".

После церемонии Кошевой признался "Сегодня", что поцелуй с Зеленским на инаугурации был экспромтом.

"Не­­ужели вы считаете нас настолько циничными, раз думаете, что даже такие искренние эмоции можно подделать и сыграть? Конечно же, это была импровизация, причем она стала сюрпризом как для меня, так и, наверное, для него самого".

Некоторые в соцсетях не разделяли ликования по поводу торжества.

"Зеленский, где реформы? Где посадки?" — полушутя вопрошали одни юзеры. "Слуга народа" — самый настоящий сезон теперь в эфире", — троллили экс-комика другие.

А еще соцсети единодушно выбрали самого преданного избирателя — парня, который сделал себе на лодыжке тату с портретом Владимира Зеленского.

Коллекционеры уже радостно потирают руки: автографы нового президента моментально выросли в цене. Только за день стоимость некоторых лотов увеличилась в несколько раз. Предприимчивости некоторых продавцов можно позавидовать. Если "автограф В. Зеленского" идет за скромные 180 грн, то за "автограф президента Зеленского" просят уже 1500—1700 грн.

Есть и пакетные решения: автограф Зеленского и Кошевого можно приобрести за 2300 грн. А за "настоящий автограф Владимира Зеленского на фирменной открытке "Вечерний квартал" просят и вовсе 3800 грн. Все продавцы обещают желающим доказать подлинность подписей.

Можно в сети купить и портрет нового президента. За изображение обычного формата А4 просят 200 грн. Но если хочется роскоши, то можно заказать портрет из дерева — за него нужно выложить 5700 грн и подождать 10 дней. Ручная работа.









Напомним, также "Сегодня" выяснили, что ждут украинцы от нового президента. Решение конфликта на Востоке Украины – на втором месте среди народных ожиданий.

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