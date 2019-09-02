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Могерини высоко оценила действия Украины после Революции

2 сентября, 13:29

Главный дипломат Европы рассказала о помощи, предоставленной Киеву с 2014 года

Федерика Могерини. Фото: REUTERS/Kham

Федерика Могерини. Фото: REUTERS/Kham

Украина еще не вышла окончательно из кризиса, но ситуация в стране гораздо лучше, чем в 2014 году, считает высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерика Могерини, подтвердив свою оценку действий украинских властей в апреле.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Украина сегодня намного сильнее. Я помню 2014 год, те драматические события, и сейчас мы точно в другой ситуации. Кризис в Украине до сих пор не завершена, но за эти 5 лет Украина прошла очень долгий путь, и сегодня это более стабильная страна, чем 5 лет назад", – сказала Могерини на конференции послов ЕС в Брюсселе 2 сентября заявила.

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Глава европейской дипломатии напомнила о том, что пакет помощи, который ЕС выделил Украине за последние пять лет, стал крупнейшим в истории блока.

"За эти 5 лет мы предоставили Украине наибольший пакет помощи в истории ЕС. И именно благодаря этому страна избежала коллапса и может двигаться дальше, пытаясь выйти сегодня из этого кризиса", – сказала она.

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Фото: facebook.com/dmytro.kuleba

По словам Могерини, Евросоюз помогал создавать в Украине рабочие места, строить и восстанавливать инфраструктуру, налаживать сотрудничество между людьми и учебными заведениями, а также либерализовал доступ в ЕС.

Она также отметила на прогресс, который наблюдается в работе, которую провела украинская власть по поставленным Брюсселем задачам.

Напомним, что в октябре Федерика Могерини покинет свою должность вместе с остальными членами Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера. Ее преемником уже был утвержден экс-глава МИД Испании Жозеп Боррель.

Мы также писали, что в июне она провела встречу с президентом Владимиром Зеленским, после которой Могерини заявила о полной поддержке Украины, в том числе и в вопросе продвижения в "минском процессе" по урегулированию конфликта на Донбассе.

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