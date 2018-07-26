Сегодня в Берлине обсудят введение миротворцев на Донбасс – Сайдик

Вчера, 13:27

В июне уже была встреча на уровне глав МИД "нормандской четверки", но она не принесла результатов по Донбассу

Мартин Сайдик. Фото: AFP
Мартин Сайдик. Фото: AFP

В Берлине сегодня пройдет встреча в "нормандском формате" на уровне политических директоров министерств иностранных дел, которые обсудят возможное размещение миссии ООН на Донбассе. Об этом заявил по итогам вчерашних переговоров в Минске специальный представитель действующего председателя ОБСЕ в Украине и в Трехсторонней контактной группе посол Мартин Сайдик.

"Как известно, 26 июля 2018 года в Берлине состоится встреча политических директоров "нормандской четверки". В духе моих прежних заявлений, я хочу поприветствовать тот факт, что темой завтрашнего (сегодняшнего) обсуждения будет возможное привлечение сил ООН для решения конфликта на востоке Украины", – сообщил Сайдик.

На днях политический директор МИД Украины Алексей Макеев подтвердил, что будет встреча, но не уточнял, что именно на ней будет обсуждаться.

Напомним, 11 июня в Берлине встречались министры иностранных дел Франции, Германии, Украины и России, чтобы обсудить пути урегулирования ситуации на Донбассе. Переговоры велись более четырех часов. Глава МИД ФРГ Гайко Маас заявил, что удалось обсудить ряд шагов, обеспечивающих прекращение огня на востоке Украины. А французский министр Ле Дриан заявил, что его страна будет готова работать над формированием миротворческой миссии ООН на востоке Украины, однако сначала следует продвинуться в реализации Минских договоренностей.

В свою очередь глава МИД Украины Павел Климкин рассказывал о хороших новостях после переговоров в "нормандском формате". По его словам, обсуждалась возможность развертывания миротворческой миссии ООН на Донбассе, и впервые затронули вопрос освобождения украинских политзаключенных, которые незаконно содержатся в РФ.

Сделал заявление по миротворцам на Донбассе и глава МИД РФ Сергей Лавров. Он выразил несогласие с вариантами США и Украины и настаивает на российском проекте резолюции, который подавался в ООН, что миротворческая миссия должна выполнять функции охраны наблюдателей ОБСЕ.
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