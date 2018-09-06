Сегодня Верховная Рада возьмется за нацбезопасность

Сегодня, 09:54

Также в планах рассмотреть законопроекты с поправками президента, которые ранее были "забракованы"

Верховная Рада. Фото: архив
Верховная Рада. Фото: архив

Верховная Рада сегодня рассмотрит блок вопросов из сектора национальной безопасности, в частности, а также рассмотрит ратификации ряда соглашений с несколькими странами. Об этом говорится на сайте парламента.

Так, депутаты должны рассмотреть законопроекты о повышении социальной защиты военнослужащих и обеспечения гендерного равенства при прохождении службы в Вооруженных силах Украины и других воинских формированиях. Кроме этого, депутаты попытаются включить в повестку дня вопрос о новом приветствии в украинской армии "Слава Украине", о чем на днях попросил президент Петр Порошенко лидеров фракций.

Из других вопросов планируется в первом чтении рассмотреть законопроект о внесении изменений в Криминальный кодекс относительно ответственности за незаконное пересечение государственной границы.

Рада повторно рассмотрит законопроект с поправками президента о противодействии контрабанде леса, который еще в июле глав государства вернул на доработку. А также возьмутся за законопроект с поправками президента о "едином окне" на таможне.

На сегодня запланирована ратификация ряда соглашений с Польшей, Турцией, Румынией, Португалией, Таиландом и Швейцарией и другими странами.

Напомним, во вторник открылась девятая сессии парламента. Спикер Андрей Парубий назвал ключевые задачи Рады на осень. Парламент намерен взяться за несколько важнейших законов, в том числе изменить Конституцию ради ЕС и НАТО, а также блок законов из сектора нацбезопасности.
Рада, законопроект, депутаты, нацбезопасность

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