Сегодня выборы объявлены не будут: Зеленский написал письмо в Раду

По просьбе Владимира Зеленского объявление выборов перенесено на другой день

Президент Владимир Зеленский, который инициировал сегодняшнее внеочередное заседание Верховной Рады, попросил снять с рассмотрения вопрос о назначении местных выборов в Украине. Об этом заявило руководство парламента.

Реклама

Так, представитель президента Украины в парламенте вице-спикер ВР Руслан Стефанчук заявил, что поступило письмо от Владимира Зеленского.

"Президент Украины направил в Верховную Раду письмо с тем, чтобы из сегодняшней повестки дня убрать законопроекты №3809, 3708 и 3708-1. Прошу учесть это при рассмотрении повестки дня", – сказал он.

Отметим, что под №3809 в повестке дня был проект постановления о назначении в Украине местных выборов на 25 октября. Еще два отмененных документа 3708 и 3708-1 касались внесения изменений в статью 29 Закона Украины "О Государственном бюджете Украины на 2020 год" относительно срока действия ограничений при начислении заработной платы.

Как известно, 25 октября в Украине пройдут местные выборы (если им не помешает эпидемия коронавируса). Избирательная кампания "накроет" всю Украину: выбирать будут сельские, городские, районные и областные советы, мэров городов. А в парламенте тем временем кипит работа над изменениями в Избирательный кодекс. Так, например, "слуги народа" предлагают понизить необходимый порог избирателей в громадах для проведения там выборов по мажоритарке с 90 тыс. до 15 тыс. То есть в областные и городские советы с количеством избирателей от 15 тыс. независимые кандидаты баллотироваться не смогут – только от партий. Читайте подробней, что изменится для избирателей и кандидатов.

Как выглядит новый бюллетень для осенних выборов смотрите на видео:

Видео: facebook.com/lozynskyi.roman

Реклама

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама