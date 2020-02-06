"Сегодня я остался без зарплаты" – Дмитрий Разумков

В эксклюзивном интервью телеканалу «Украина 24» председатель Верховной Рады рассказал о последствиях противостояний в парламенте

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что не получит заработную плату за сегодняшний день, когда в парламенте рассматривалась земельная реформа,- так как не имел возможности работать на своем рабочем месте из-за противостояний, которые привели к сломанному микрофону.

"Я останусь без заработной платы. Потому что я не голосую сегодня, не работаю на своем месте. Это, пожалуй, корректно, что я не получу зарплату за этот день, так как не выполняю свои обязанности. Хотя это и не по моей вине", – сказал Дмитрий Разумков.

При этом председатель Верховной Рады добавил, что демократия в парламенте важнее заработной платы. Однако политик выразил удивление действиями противников земельной реформы.

"Я не понимаю, зачем блокировать? Потому что вам что-то не нравится? Ну, это ваше право. Однако у меня тоже есть права, у других народных депутатов есть права. Я не нарушал прав своих коллег. И считаю, что это некорректно, когда они нарушают мои", – сказал председатель Верховной Рады Украины.

Дмитрий Разумков сказал, что на его рабочем месте были вырваны микрофоны. А само место занято.

"Юлия Владимировна Тимошенко решила, что она будет сегодня занимать место председателя Верховной Рады Украины. Ну, хорошо", – сказал Дмитрий.

Председатель Верховной Рады заявил, что аппарат парламента подсчитает убытки, причиненные сегодня в сессионном зале.

"Аппарат у нас всегда работал быстро, качественно и в этот раз он справится", – сказал Дмитрий Разумков.

Напомним, утром 6 февраля оппозиционные депутаты заблокировали трибуну Верховной Рады, чтобы не допустить голосования закона про землю. Между депутатами "Батькивщины" и "Слуги народа" завязалась перепалка, переросшая в стычку. Блокирование президиума и трибуны продолжалось несколько часов.

Больше читайте в спецтеме сайта "Сегодня": "Рада рассматривает закон о рынке земли: все подробности, онлайн-трансляция".

Все подробности в спецтеме Земельная реформа

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама