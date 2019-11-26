Секретарь СНБО встретился с послом Израиля: Мы обречены на тесное сотрудничество

Встреча секретаря СНБО и посла Израиля / Фото: СНБО

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов провел встречу с послом Государства Израиль в Украине Джоэлем Лионом. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Во время встречи стороны обменялись мнениями относительно ситуации безопасности на Ближнем Востоке и в мире, а также обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества и перспективы его углубления. Данилов отметил, что Украину и Израиль объединяет большая совместная история и интересы, поэтому "мы обречены на тесное сотрудничество". Среди ключевых сфер сотрудничества секретарь СНБО Украины назвал кибербезопасность, средства связи и современную медицину", – говорится в сообщении.

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В свою очередь, Лион заверил, что Израиль будет продолжать поддерживать Украину, и выразил уверенность в успешности практического сотрудничества между государствами.

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Ранее сообщалось, что министр внутренних дел Арсен Аваков со своим израильским коллегой Арием Дери подписал Декларацию об интенсификации сотрудничества в вопросах пересечения границы между странами.

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