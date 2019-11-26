Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,05
26,48

Секретарь СНБО встретился с послом Израиля: Мы обречены на тесное сотрудничество

26 ноября, 14:48

Секретарь СНБО назвал кибербезопасность, средства связи и современную медицину ключевыми сферами сотрудничества

Встреча секретаря СНБО и посла Израиля

Встреча секретаря СНБО и посла Израиля / Фото: СНБО

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов провел встречу с послом Государства Израиль в Украине Джоэлем Лионом. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Во время встречи стороны обменялись мнениями относительно ситуации безопасности на Ближнем Востоке и в мире, а также обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества и перспективы его углубления. Данилов отметил, что Украину и Израиль объединяет большая совместная история и интересы, поэтому "мы обречены на тесное сотрудничество". Среди ключевых сфер сотрудничества секретарь СНБО Украины назвал кибербезопасность, средства связи и современную медицину", – говорится в сообщении.

Реклама

В свою очередь, Лион заверил, что Израиль будет продолжать поддерживать Украину, и выразил уверенность в успешности практического сотрудничества между государствами.

В тренде
Западный эксперт рассказал, как Россия меняет способы пропаганды

Ранее сообщалось, что министр внутренних дел Арсен Аваков со своим израильским коллегой Арием Дери подписал Декларацию об интенсификации сотрудничества в вопросах пересечения границы между странами.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

Израиль СНБО Алексей Данилов

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Путин собрал Совбез России из-за нормандских переговоров
Путин собрал Совбез России из-за нормандских переговоровПолитика
Детский омбудсмен Николай Кулеба попал в ДТП: видео
Детский омбудсмен Николай Кулеба попал в ДТП: видеоПолитика
В
В "Слуге народа" ответили на три популярных вопроса по "нормандской" встречеПолитика
Сохранил свой пост после Порошенко: что известно о детском омбудсмене Николае Кулебе
Сохранил свой пост после Порошенко: что известно о детском омбудсмене Николае КулебеПолитика
У Зеленского рассказали, сколько человек Россия переселила в оккупированный Крым
У Зеленского рассказали, сколько человек Россия переселила в оккупированный КрымКрым
Зеленский рассказал, о чем говорил с Путиным
Зеленский рассказал, о чем говорил с ПутинымПолитика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...