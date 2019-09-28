Секретарь СНБО назвал Волкера настоящим другом Украины

Данилюк высоко оценил усилия Волкера по укреплению отношений США и Украины

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Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк, который написал заявление об отставке, высоко оценил деятельность Курта Волкера в должности специального представителя Госдепа США по Украине.

"Высоко ценю усилия и компетентность спецпредставителя по Украине – настоящий друг Украины", – написал он в своем Twitter.

Кроме того, он выразил благодарность Волкеру за приверженность принципам и преданную службу украинско-американским отношениям.

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По данным американских журналистов, спецпредставитель США по Украине Курт Волкер подал в отставку. 27 сентября он встретился с государственным секретарем США Майком Помпео и сообщил ему об этом решении.

27 сентября стало также известно, что Данилюк написал заявление об отставке с поста секретаря СНБО до начала визита президента Украины Владимира Зеленского в США.

28 мая 2019 года Александр Данилюк был назначен главой СНБО соответствующим указом президента. После своего назначения Данилюк рассказывал, как должен работать СНБО.

Все подробности в спецтеме Отставка Волкера

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