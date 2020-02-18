Секретарь СНБО связал отставку Суркова с утренними обстрелами на Донбассе

Наступление боевиков на Донбассе и отставка помощника российского президента Владислава Суркова – звенья одной цепи. Об этом заявил секретарь СНБО Украины Алексей Данилов в эксклюзивном интервью телеканалу "Украина 24". Кроме того, Данилов считает, что наступление боевиков также связано с годовщиной событий в районе Дебальцево и Революцией Достоинства.

"У нас трагическая дата. Сегодня пять лет со времени событий, которые произошли в Дебальцево. Сегодня шесть лет от событий, которые произошли на Майдане. И это была спланированная провокация. Это связано с нашими датами. Более того, я уверен, что освобождение помощника Путина – это одна цепь событий, которые произошли сегодня. Есть определенное количество лиц, которые не хотят, чтобы был мир на территории Донецкой и Луганской областей, чтобы прекратилась война", – заявил секретарь СНБО Украины Алексей Данилов.

Ранее "Сегодня" писали о том, что 18 февраля стало наиболее жарким за последнее время на Донбассе. При поддержке тяжелой ствольной артиллерии и крупнокалиберных минометов боевики перешли в наступление на широком участке фронта, атаковав позиции ВСУ в районе Хутора Вольного (Золотое), а также Орехово, Новотошковского и Крымского, расположенных вдоль трассы "Бахмутка" в Луганской области.

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Стало известно, что во время наступления боевиков на Донбассе погиб 22-летний гранатометчик Максим Хитайлов, служивший в 72-й ОМБр. Кроме того, четверо военнослужащих бригады "Черных запорожцев" получили ранения.

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