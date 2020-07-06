Секретарь СНБО: Выборы на Донбассе сейчас невозможны

Секретарь Совета национально безопасности и обороны Алексей Данилов не видит сейчас предпосылок для проведения выборов на Донбассе, поскольку не обеспечены основные условия для этого.

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Об этом он рассказал в интервью "Украинской правде".

"Что касается выборов в Донбассе – должны произойти определенные условия, чтобы они (выборы. – Ред.) там произошли. Сегодня, в день нашего общения, я не вижу, как там могут проходить выборы", – сказал он.

Данилов отметил, что в случае если будут какие-то изменения по Донбассу в сторону деоккупации территорий, то рано или поздно там будут выборы.

"Но они должны проходить на украинской территории, над избирательным участком должен быть украинский флаг, должны быть украинские средства массовой информации, украинские политические силы. Они должны проходить по украинскому законодательству, по украинской Конституции, и украинская Центральная избирательная комиссия должна их там проводить. Пока мне сложно представить такие условия", – сказал секретарь СНБО.

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Отметим, что местные выборы в Украине пройдут в октябре. Ранее неоднократно представители власти заявляли о возможном проведении избирательного процесса на оккупированной части Донбасса. В то же время на сегодняшний день пока даже намека нет для этого. Вице-премьер – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников называл условия для выборов на оккупированном Донбассе.

В свою очередь президент Владимир Зеленский тоже озвучивал свою позицию по выборам на Донбассе. Смотрите его выступление в одном из выпусков программы "Свобода слова Савика Шустера":

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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