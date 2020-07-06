Українська
$ 27,17
30,51
  1. Новости политики

Секретарь СНБО: Выборы на Донбассе сейчас невозможны

6 июля, 10:08

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Данилов назвал условия для проведения избирательного процесса в ОРДЛО

Секретарь Совета национально безопасности и обороны Алексей Данилов не видит сейчас предпосылок для проведения выборов на Донбассе, поскольку не обеспечены основные условия для этого.

Реклама

Об этом он рассказал в интервью "Украинской правде".

"Что касается выборов в Донбассе – должны произойти определенные условия, чтобы они (выборы. – Ред.) там произошли. Сегодня, в день нашего общения, я не вижу, как там могут проходить выборы", – сказал он.

Данилов отметил, что в случае если будут какие-то изменения по Донбассу в сторону деоккупации территорий, то рано или поздно там будут выборы.

В тренде
Стать главным союзником США: экс-посол объяснил, что это даст Украине

"Но они должны проходить на украинской территории, над избирательным участком должен быть украинский флаг, должны быть украинские средства массовой информации, украинские политические силы. Они должны проходить по украинскому законодательству, по украинской Конституции, и украинская Центральная избирательная комиссия должна их там проводить. Пока мне сложно представить такие условия", – сказал секретарь СНБО.

Реклама

Отметим, что местные выборы в Украине пройдут в октябре. Ранее неоднократно представители власти заявляли о возможном проведении избирательного процесса на оккупированной части Донбасса. В то же время на сегодняшний день пока даже намека нет для этого. Вице-премьер – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников называл условия для выборов на оккупированном Донбассе.

В свою очередь президент Владимир Зеленский тоже озвучивал свою позицию по выборам на Донбассе. Смотрите его выступление в одном из выпусков программы "Свобода слова Савика Шустера":

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Донбасс СНБО выборы на Донбассе Алексей Данилов

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Выборы президента Польши: чем кандидаты хороши для Украины и плохи для России
Выборы президента Польши: чем кандидаты хороши для Украины и плохи для РоссииЕвросоюз
Зеленский ответил, будет ли в Украине
Зеленский ответил, будет ли в Украине "доллар по 100"Экономика
"Позор для страны": Зеленский осмотрел затонувший танкер и приказал убрать "махину"Политика
Путин переписал Конституцию России: к чему готовиться Украине и миру
Путин переписал Конституцию России: к чему готовиться Украине и мируРоссия
Зеленский рассказал, как идет отбор кандидатур на пост нового главы НБУ
Зеленский рассказал, как идет отбор кандидатур на пост нового главы НБУЭкономика
Стать главным союзником США: экс-посол объяснил, что это даст Украине
Стать главным союзником США: экс-посол объяснил, что это даст УкраинеПолитика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять