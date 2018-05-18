Секретарь Венецианской комиссии срочно прибудет в Киев из-за закона об Антикоррупционом суде

Вместе с ним на заседание прибудет один из авторов заключения "Венецианки", эксперт комиссии Георгий Папуашвили

Секретарь Венецианской комиссии Томас Маркерт осуществит срочный визит в Киев для участия в рассмотрении законопроекта об антикоррупционном суде в профильном комитете ВР.

Вместе с ним на заседание прибудет один из авторов заключения "Венецианки", эксперт комиссии Георгий Папуашвили.

"Спикер парламент пригласил нас принять участие во встрече комитета по правовой политике, которая состоится в понедельник после обеда, где пройдет обсуждение законопроекта об Антикоррупционном суде", – заявил он.

Как известно, все ключевые международные партнеры Украины, в том числе страны "Большой семерки", заявляют о несоответствии президентского проекта об антикоррупционном суде требованиям "Венецианки" и настоятельно рекомендуют адаптировать этот законопроект, в том числе – процедуру отбора судей.

В марте руководство парламента пообещало привлечь Венецианскую комиссию к процессу доработки законопроекта.

На днях президент Украины Петр Порошенко рассказал, что Антикоррупционный суд в Украине может появиться уже в мае. По его словам, создание этой структуры является одним из условий получения Украиной очередного транша Международного валютного фонда.