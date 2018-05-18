Секретарь Венецианской комиссии срочно прибудет в Киев из-за закона об Антикоррупционом суде

Сегодня, 17:58

Вместе с ним на заседание прибудет один из авторов заключения "Венецианки", эксперт комиссии Георгий Папуашвили

Томас Маркерт. Фото: espreso.tv
Томас Маркерт. Фото: espreso.tv

Секретарь Венецианской комиссии Томас Маркерт осуществит срочный визит в Киев для участия в рассмотрении законопроекта об антикоррупционном суде в профильном комитете ВР.

Вместе с ним на заседание прибудет один из авторов заключения "Венецианки", эксперт комиссии Георгий Папуашвили.

"Спикер парламент пригласил нас принять участие во встрече комитета по правовой политике, которая состоится в понедельник после обеда, где пройдет обсуждение законопроекта об Антикоррупционном суде", – заявил он.

Как известно, все ключевые международные партнеры Украины, в том числе страны "Большой семерки", заявляют о несоответствии президентского проекта об антикоррупционном суде требованиям "Венецианки" и настоятельно рекомендуют адаптировать этот законопроект, в том числе – процедуру отбора судей.

В марте руководство парламента пообещало привлечь Венецианскую комиссию к процессу доработки законопроекта.

На днях президент Украины Петр Порошенко рассказал, что Антикоррупционный суд в Украине может появиться уже в мае. По его словам, создание этой структуры является одним из условий получения Украиной очередного транша Международного валютного фонда.
Украина, венецианская комиссия, антикоррупционный суд

Вы сейчас просматриваете новость "Секретарь Венецианской комиссии срочно прибудет в Киев из-за закона об Антикоррупционом суде". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Европейская правда

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Политика

Андрей Парубий. Фото: facebook.com/andriy.parubiy

"Оттягивать больше нельзя": Парубий рассказал, когда примут закон об Антикоррупционном суде

Сегодня, 12:55

По словам главы парламента, один из наиболее дискуссионных вопросов - это полномочия Общественного совета, который будет заниматься подбором кандидатур

Экономика

В МВФ сделали заявление. Фото: AFP

В МВФ сделали заявление по Антикоррупционному суду в Украине

Вчера, 17:55

Райс подчеркнул, что окончательная версия закона об Антикоррупционном суде должна полностью соответствовать обязательствам Украины
Загрузка...

Политика

Javelin. Фото: flickr.com/U.S. Army Europe

Волкер пообещал Украине еще больше Javelin, но с одним условием – СМИ

16 Мая, 17:40

Парламентарии попросили у американского дипломата еще больше летального оружия для Украины и получили ответ

Политика

Андрей Парубий. Фото: facebook.comandriy.parubiy

Антикоррупционный суд пора принимать: Парубий поставил четкую задачу депутатам

14 Мая, 11:47

Украинские законодатели уже давно тянут вопрос о создании важного судебного органа

Политика

Владимир Гройсман. Фото: kmu.gov.ua

Когда Рада примет закон об Антикоррупционном суде - Гройсман дал прогноз

10 Мая, 12:38

Со следующего понедельника в украинском парламенте начнутся две сессионные пленарные недели

Украина

Украина может рассчитывать на дополнительных 50 млн евро помощи. Фото: AFP

Саммит Украина-ЕС: признает ли Брюссель нашу перспективу членства, несмотря на мнение России

8 Мая, 07:39

Отсутствие декларации на прошлогоднем саммите Украина-ЕС стало определенным компромиссом для окончания процесса ратификации Соглашения об ассоциации

Политика

Петр Порошенко. Фото: архив

Миротворцы на Донбассе и планы на американские Javelin: о чем Порошенко рассказал немецкому изданию

5 Мая, 18:24

По словам президента, каждая страна должна иметь свою собственную церковь, а в желании России принять Чемпионат мира по футболу нет ничего от спорта

Политика

Петр Порошенко. Фото: president.gov.ua

Порошенко рассказал, когда в Украине может появиться Антикоррупционный суд

5 Мая, 13:52

Создание этой структуры является одним из условий получения Украиной очередного транша Международного валютного фонда
Загрузка...