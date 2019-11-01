Секс-скандал в Раде: Богдан Яременко сообщил о важном решении

Богдан Яременко. Скриншот

Попавший в эпицентр секс-скандала народный депутат от "Слуги народа" Богдан Яременко написал заявление о сложении полномочий председателя комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества. Об этом политик сообщил у себя в Facebook.

"С целью спасения украинского парламентаризма от меня, а украинской журналистики в лице сайта "Буквы" от статей 163 и 182 Уголовного кодекса Украины, и учитывая мелкий политический шантаж трех фракций парламента, я написал заявление о сложении полномочий председателя комитета", - написал он.

При этом нардеп уточнил, что официально подаст заявление только после соответствующего решения фракции "Слуга народа".

Реклама

"Написал (заявление), поскольку через Давида Арахамию (глава фракции "Слуга народа") мне передали, что для трех фракций будет достаточно, если до 19:00 я сообщу о заявлении об отставке лично в посте в фб... Написать напишу. Но, передам председателю Верховной Рады Украины (перед которым мне за этот беспорядок действительно неудобно) только когда и если решение о моей отставке примет фракция партии "Слуга народа", которая меня на эту должность и рекомендовала (ориентировочно в понедельник через неделю)", - добавил Богдан Яременко.

Ранее сообщалось, что фракции "Европейская солидарность", "Батькивщина" и "Голос" требуют исключить народного депутата от "Слуги народа" Богдана Яременко из комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества за его скандальные переписки с "девочками".

Читайте также: Последствия секс-скандала: Арахамия озвучил три варианта для Яременко

Как сообщали новости "Сегодня", Богдана Яременко поймали на интимной переписке. На заседании парламента 29 октября журналисты подсмотрели переписку нардепа, и оказалось, что она далеко не рабочая. Он сидел в двух чатах для знакомств и живо интересовался, почем услуги "жриц любви".

Позже была обнародована новая переписка нардепа с 20-летней девушкой. Он интересовался, сколько она хочет денег в месяц, и сразу предупредил, что женат.

После этого сам Яременко объяснил переписку с проституткой и даже сказал, что жена в курсе. Он заявил, что переписка специально была им сфабрикована, чтобы якобы проверить реакцию журналистов. Он считает, что представители СМИ не должны вести съемку телефонов депутатов и раскрывать их переписку.

Видео: Буквы

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама