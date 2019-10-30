Секс-скандал в Раде: нардеп Яременко извинился за интимную переписку

Богдан Яременко. Фото: facebook.com/bohdan.yaremenko

Народный депутат Богдан Яременко извинился за пикантный скандал, в который он попал из-за интимной переписки с девушкой прямо в зале заседаний Верховной Рады.

Напомним, журналисты сняли экран его смартфона, на котором были видны два чата со знакомствами. При этом народный избранник, супруг и отец двух детей, активно интересовался встречей с 32-летней Алиной, которая привела ему прейскурант своих интим-услуг.

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На своей странице в Facebook председатель комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества признал, что совершил ошибку,

"Не все решения бывают одинаково удачными. Я удалил предыдущий пост и хочу извиниться перед всеми, кому своим необдуманным поступком создал проблемы: от жены и детей до фракции и президента", – написал оскандалившийся нардеп от "Слуги народа".

Речь идет о его публикации с объяснениями случившегося, где Богдан Яременко назвал случившееся спланированной провокацией журналистов. На данный момент пост действительно исчез со страницы политика.

Возможно, Яременко решил признать свою неправоту после того, как СМИ опубликовали его переписку с другими девушками, у одной из которых он выяснял, сколько денег ей необходимо в месяц.

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