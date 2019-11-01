Секс-скандал в Раде: три фракции требуют уволить Яременко из важного комитета

Фото: facebook.com/bohdan.yaremenko

Фракции "Европейская солидарность", "Батькивщина" и "Голос" требуют исключить народного депутата от "Слуги народа" Богдана Яременко из комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества за его скандальные переписки с "девочками". С таки заявлением от имени трех политических сил выступил председатель "Голоса" Сергей Рахманин.

Он отметил, что Яременко серьезно навредил авторитету Верховной Рады. Нардеп также надеется, что "слуга народа" сам подаст в отставку с должности главы комитета.

"Поведение нашего коллеги Богдана Яременко, в частности, его вчерашнее выступление, которое, с нашей точки зрения, содержало элементы оскорбления в адрес целого законодательного органа и заявления, которые можно трактовать как угрозы журналистам, неприемлемы, недопустимы. И поэтому общая точка зрения трех фракций – поставить перед Верховной Радой вопрос о целесообразности пребывания Богдана Яременко в должности такого важного и чувствительного комитета как Комитет по вопросам международных связей. Искренне надеюсь, зная самого Богдана Владимировича достаточное количество лет, что он, не дожидаясь оценки коллег, сам сделает необходимый и важный, и единственно верный в данной ситуации шаг", – сказал Рахманин.

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Как сообщали новости "Сегодня", Как сообщали новости "Сегодня", Богдана Яременко поймали на интимной переписке. На заседании парламента 29 октября журналисты подсмотрели переписку нардепа, и оказалось, что она далеко не рабочая. Он сидел в двух чатах для знакомств и живо интересовался, почем услуги "жриц любви".

Позже была обнародована новая переписка нардепа с 20-летней девушкой. Он интересовался, сколько она хочет денег в месяц, и сразу предупредил, что женат.

После этого сам Яременко объяснил переписку с проституткой и даже сказал, что жена в курсе. Он заявил, что переписка специально была им сфабрикована, чтобы якобы проверить реакцию журналистов. Он считает, что представители СМИ не должны вести съемку телефонов депутатов и раскрывать их переписку.

Видео: Буквы

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