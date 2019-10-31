Секс-скандал в Раде: женщины-депутаты выступили с требованием по Яременко

Фото: facebook.com/bohdan.yaremenko

Народный депутат от "Слуги народа" Богдан Яременко уже извинился за интимную переписку в парламенте, однако женщины-депутаты ополчились против него, и требуют его отставки из комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества.

Соответствующие заявления были озвучены на сегодняшнем пленарном заседании, передает "Корреспондент".

Народный депутат Антонина Славицкая заявила, что будет инициирован вопрос его отставки из комитета, поскольку в "Слуге народа" не отреагировали на секс-скандал. Она считает, что в данном комитете есть много достойных женщин, готовых занять должность председателя

"Вчера мы были свидетелями ситуации непрофессионального и позорного поведения мужчины, который возглавляет комитет по иностранным делам. Возмущение вызывает не поведение этого мужчины, а чреда вранья, которая посыпалась и оправдания такого поведения. Я считаю, что руководитель комитета по иностранным делам должен олицетворять дипломатию и представлять нас на международной арене", – сказала Славицкая.

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В свою очередь нардеп "Европейской солидарности" Ирина Геращенко поддержала Славецкую и считает, что Яременко должен подать в отставку.

"Мы хотим поддержать выступления предыдущих коллег, что "слуги" в первую очередь должны думать о международной репутации Украины, а не когда глава профильного комитета подыгрывает определенным самим наихудшим мифам об Украине о том, что здесь за сто долларов можно купить женщину. Это полный позор и нам также кажется, что глава комитета должен подать в отставку", – сказала она.

Как сообщали новости "Сегодня", Богдана Яременко поймали на интимной переписке. На заседании парламента 29 октября журналисты подсмотрели переписку нардепа, и оказалось, что она далеко не рабочая. Он сидел в двух чатах для знакомств и живо интересовался, почем услуги "жриц любви".

Позже была обнародована новая переписка нардепа с 20-летней девушкой. Он интересовался, сколько она хочет денег в месяц и сразу предупредил, что женат.

После этого сам Яременко объяснил переписку с проституткой и даже сказал, что жена в курсе. Он заявил, что переписка специально была им сфабрикована, чтобы якобы проверить реакцию журналистов. Он считает, что представители СМИ не должны вести съемку телефонов депутатов и раскрывать их переписку.

На следующий день, 30 октября, Яременко в Раде рассматривал в телефоне девушек, которых нашел через приложения для знакомств.

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