Селфи с динозавром: Малюська рассказал о "фееричном" взяточнике в Минюсте

В последний день работы на должности чиновник Минюста попался на взятке

Министр юстиции Денис Малюська, который ранее объяснил происхождение своего странного фото на рабочем столе, опубликовал в соцсетях оригинальное селфи и рассказал о подчиненном-взяточнике.

"Есть (точнее был) у меня такой подчиненный – Дзюдзь Михаил Семенович – руководитель (бывший) Западного межрегионального управления по вопросам исполнения уголовных наказаний и пробации Минюста, депутат Львовского областного совета (фракция Европейская солидарность), генерал-майор. Феерический... мужик", – написал Малюська.

По словам министра, чиновника уже предупредили об увольнении, и в последний свой рабочий день после селекторного совещания, на котором всем еще раз напомнили о недопустимости коррупции, он "взял взятку в размере около тысячи долларов. США от одного из своих подчиненных и был задержан в результате совместной операции СБУ и НАБУ при поддержке управления внутренней безопасности Минюста".

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"Надеюсь это не последнее задержание работников системы Минюста. Работников много (десятки тысяч), и до некоторых иначе не доходит", - написал Малюська.

Напомним, ранее министр юстиции посетил с неожиданной проверкой СИЗО Одессы. Сделал он это для того, чтобы знать о реальных проблемах этого и подобных учреждений. Также министр наведался в колонию №70 в Бердичеве Житомирской области:

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