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Семь делегаций едут из ПАСЕ домой для консультаций: Арьев рассказал, как все было

26 июня, 23:01

Вслед за Украиной аналогичное желание выразили делегации еще шести стран

Фото: facebook.com/volodymyr.ariev
Фото: facebook.com/volodymyr.ariev.

Идея совместного демарша делегаций в ПАСЕ появилась вчера.

Об этом сообщил глава украинской делегации в ПАСЕ, член Верховной Рады Владимир Арьев.

"Я дал задание секретариату подготовить на скорую руку любой текст заявления и начал собирать вместе коллег. Все нужно было делать тихо, чтобы информация не просочилась наружу и оппоненты не прибегли к контрмерам", – написал он на своей страничке в Facebook.

По его словам, текст был сделан на скорую руку. Сначала все сомневались, потом втянулись в разработку совместного заявления.

"Атмосфера единения людей, которые стоят на общих позициях делала наши ряды все больше. Толчок был сделан и после проверки каждой запятой, мы четко знали, что и когда сделаем. То, что произошло – категорически против правил ПАСЕ" ,- отметил Арьев.

Глава украинской делегации рассказал, что президент кричала, пророссийский голландец Тини Кокс подскакивал на месте, но коллега из Латвии, которую единогласно назначили общим голосом, зачитала совместное заявление 7 делегаций.

"Мы обнялись и поблагодарили за совместную работу. Это было ощущение достойного меньшинства, второй раз за последнее время. И я уверен – будущее за теми, кто придерживается принципов, даже если большинство ними пренебрегает. Потому что это имеет одно название – достоинство. А это то, что не теряется ни при каких обстоятельствах", - резюмировал он.

В среду вечером Парламентская ассамблея Совета Европы приняла решение о подтверждении полномочий делегации РФ без ограничений, несмотря на нарушения принципов Совета Европы.


В ответ представители 7 государств-членов объявили совместное заявление о совместных действиях в знак протестапротив безусловного возвращения россиян.


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Тег Россия, Арьев, делегация, Украина, парламентская ассамблея, ПАСЕ

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