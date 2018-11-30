Семьи захваченных моряков получат по 100 тысяч гривен от МинВОТ

Сегодня, 12:21

В Крыму пленным морякам не может быть оказана консульская поддержка, поскольку Украина не признает российской аннексии полуострова

Один из захваченных украинских моряков. фото AFP
Один из захваченных украинских моряков. фото AFP

Семьи захваченных в плен украинских моряков могут получить по 100 тыс грн материальной помощи, соответствующее решение прорабатывается с участием Министерства по вопросам внутренне перемещенных лиц и временно оккупированных территорий Украины (МинВОТ). Об этом в Facebook сообщила первый вице-спикер Верховной Рады, представитель президента Украины по мирному урегулированию на Донбассе Ирина Геращенко.

"Сейчас очень важна психологическая поддержка семей. И социальная тоже. Морякам будут насчитывать зарплаты в полном объеме, МО (Министерство обороны – Ред.) уже приняло решение о выплате семьям по 50 тысяч гривень, также с МинВОТ мы дорабатываем процедуру для выплаты им по 100 тысяч гривень", – написала Геращенко.

По ее словам, "после прохождения всех бюрократических процедур семьи политзаключенных Кремля, которые первыми подали все документы на комиссию, уже начинают получать первые выплаты".

Ирина Геращенко также сообщила, что в Крыму пленным морякам не может быть оказана консульская поддержка, поскольку Украина не признает российской аннексии полуострова, и поэтому там нет украинских дипломатов. В связи с этим она поблагодарила крымских татар и украинцев Крыма за поддержку украинских моряков на полуострове.

"Если украинских военнопленных моряков перевезли в Москву, наши консулы будут немедленно добиваться встречи с ними. Чтобы предоставить, в том числе и морально, психологическую поддержку, ключевой сигнал, что Украина и мир требуют их немедленного освобождения", - написала Геращенко.

Ранее уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщила, что захваченных россиянами во время нападения в Азовском море украинских моряков из оккупированного Крыма перевезли в следственный изолятор Москвы. 

Напомним, ранее оккупационный "суд" Симферополя избрал меру пресечения всем украинским морякам. 28 ноября под арест взяли 24 моряков с боевых катеров "Бердянск" и "Никополь", а также буксира "Яны Капу"..
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"Сегодня"

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