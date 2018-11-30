Семьи захваченных моряков получат по 100 тысяч гривен от МинВОТ

В Крыму пленным морякам не может быть оказана консульская поддержка, поскольку Украина не признает российской аннексии полуострова

Семьи захваченных в плен украинских моряков могут получить по 100 тыс грн материальной помощи, соответствующее решение прорабатывается с участием Министерства по вопросам внутренне перемещенных лиц и временно оккупированных территорий Украины (МинВОТ). Об этом в Facebook сообщила первый вице-спикер Верховной Рады, представитель президента Украины по мирному урегулированию на Донбассе Ирина Геращенко.

"Сейчас очень важна психологическая поддержка семей. И социальная тоже. Морякам будут насчитывать зарплаты в полном объеме, МО (Министерство обороны – Ред.) уже приняло решение о выплате семьям по 50 тысяч гривень, также с МинВОТ мы дорабатываем процедуру для выплаты им по 100 тысяч гривень", – написала Геращенко.

По ее словам, "после прохождения всех бюрократических процедур семьи политзаключенных Кремля, которые первыми подали все документы на комиссию, уже начинают получать первые выплаты".

Ирина Геращенко также сообщила, что в Крыму пленным морякам не может быть оказана консульская поддержка, поскольку Украина не признает российской аннексии полуострова, и поэтому там нет украинских дипломатов. В связи с этим она поблагодарила крымских татар и украинцев Крыма за поддержку украинских моряков на полуострове.

"Если украинских военнопленных моряков перевезли в Москву, наши консулы будут немедленно добиваться встречи с ними. Чтобы предоставить, в том числе и морально, психологическую поддержку, ключевой сигнал, что Украина и мир требуют их немедленного освобождения", - написала Геращенко.

Ранее уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщила, что захваченных россиянами во время нападения в Азовском море украинских моряков из оккупированного Крыма перевезли в следственный изолятор Москвы.

Напомним, ранее оккупационный "суд" Симферополя избрал меру пресечения всем украинским морякам. 28 ноября под арест взяли 24 моряков с боевых катеров "Бердянск" и "Никополь", а также буксира "Яны Капу"..