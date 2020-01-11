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Семьям погибших в катастрофе самолета в Иране выплатят по 200 тыс. гривен помощи

11 января, 21:35

Государство окажет всестороннюю поддержку и помощь, в том числе юридическую и финансовую

Фото: facebook.com/PMHoncharuk

Фото: facebook.com/PMHoncharuk

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Кабинет министров Украины выплатит семьям погибших в авиакатастрофе в Иране по 200 тысяч гривень помощи и проконтролирует надлежащее осуществление страховых выплат согласно Монреальской конвенции.

Об этом заявил премьер-министр Алексей Гончарук, видео выступления которого размещено на его странице в Facebook.

Видео: Facebook/Алексей Гончарук

"Правительство выплатит семьям погибших в авиакатастрофе в Иране по 200 тысяч гривень помощи и проконтролирует надлежащее осуществление страховых выплат в соответствии с Монреальской конвенцией. Страшная боль от трагедии никогда не пройдет. Мы искренне соболезнуем семьям и близким погибших", – отметил глава правительства.

Он также заверил, что государство окажет всестороннюю поддержку и помощь, в том числе юридическую и финансовую.

Кроме этого, Гончарук напомнил, что авиакомпания МАУ в соответствии с коллективным договором осуществит выплаты семьям членов экипажа.

В то же время премьер-министр подчеркнул, что украинские дипломаты уже работают всеми методами, которые есть в международном правовом поле, чтобы добиться компенсаций от иранской стороны.

"Понимаю, что никакие компенсации не утолят этой боли, но Украина отстаивает справедливость", – отметил Гончарук.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский в обращении о сбитом самолете заверил украинцев, что "никто не выкрутится". Глава государства также обещает помощь семьям погибших в авиакатастрофе украинцев.

Сайт "Сегодня" внимательно следит за всеми событиями вокруг трагедии в Тегеране. Больше об этом читайте в специальной хронике: "Крушение самолета МАУ в Иране: признание Тегерана и подробности расследования (фото, видео)".

Все подробности в спецтеме Крушение украинского самолета Boeing-737 в Иране

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