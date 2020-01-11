Семьям погибших в катастрофе самолета в Иране выплатят по 200 тыс. гривен помощи

Кабинет министров Украины выплатит семьям погибших в авиакатастрофе в Иране по 200 тысяч гривень помощи и проконтролирует надлежащее осуществление страховых выплат согласно Монреальской конвенции.
Об этом заявил премьер-министр Алексей Гончарук, видео выступления которого размещено на его странице в Facebook.
"Правительство выплатит семьям погибших в авиакатастрофе в Иране по 200 тысяч гривень помощи и проконтролирует надлежащее осуществление страховых выплат в соответствии с Монреальской конвенцией. Страшная боль от трагедии никогда не пройдет. Мы искренне соболезнуем семьям и близким погибших", – отметил глава правительства.
Он также заверил, что государство окажет всестороннюю поддержку и помощь, в том числе юридическую и финансовую.
Кроме этого, Гончарук напомнил, что авиакомпания МАУ в соответствии с коллективным договором осуществит выплаты семьям членов экипажа.
В то же время премьер-министр подчеркнул, что украинские дипломаты уже работают всеми методами, которые есть в международном правовом поле, чтобы добиться компенсаций от иранской стороны.
"Понимаю, что никакие компенсации не утолят этой боли, но Украина отстаивает справедливость", – отметил Гончарук.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский в обращении о сбитом самолете заверил украинцев, что "никто не выкрутится". Глава государства также обещает помощь семьям погибших в авиакатастрофе украинцев.
Сайт "Сегодня" внимательно следит за всеми событиями вокруг трагедии в Тегеране. Больше об этом читайте в специальной хронике: "Крушение самолета МАУ в Иране: признание Тегерана и подробности расследования (фото, видео)".
Все подробности в спецтеме Крушение украинского самолета Boeing-737 в Иране
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк