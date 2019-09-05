Сенаторы США прибыли в Киев и уже провели первую встречу

Фото посольства США в Украине

Прибывшие с визитом в Украину американские сенаторы Рон Джонсон и Крис Мерфи в Киеве проведут ряд встреч с представителями украинской власти, а также уже встретились с генпрокурором Русланом Рябошапкой. Об этом сообщили в посольстве США в Украине.

"Мы рады приветствовать сенатора Рона Джонсона из Висконсина и сенатора Криса Мерфи из Коннектикута в Киеве, где они будут иметь встречи с украинскими чиновниками по крепкому партнерству Украины и США", – говорится в обнародованном сообщении посольства в Твиттер.

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В диппредставительстве США добавили, что визит сенаторов начался со встречи с украинским генпрокурором, "во время которой он поделился своими взглядами касательно антикоррупционных реформы в Украине".

Также в посольстве опубликовали фотографию со встречи Джонсона и Мерфи с Рябошапкой, на которой вместе с ними запечатлен бывший заместитель генерального прокурора Украины Виталий Касько (2014-16гг).

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Напомним, спустя несколько месяцев после того, как США не выдали визы ряду российских дипломатов, власти РФ отказались выдавать визу для посещения страны члену Сената США Рону Джонсону.

Как заявил американский сенатор в опубликованном 26 августа заявлении, работая с послом США в России Джоном Хантсманом, он надеялся, что прямой диалог с российскими парламентариями поможет "заложить основу для улучшения будущих отношений между странами".

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