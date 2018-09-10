Сенцов написал завещание на свое творчество

Сегодня, 22:57

Украинский режиссер в письме сестре рассказал о состоянии здоровья

фото GETTY
фото GETTY

Украинский режиссер, политзаключенный Кремля Олег Сенцов написал завещание на свое творчество в случае смерти.

Об этом сообщила его сестра Наталья Каплан в Facebook.

Cенцов написал ей письмо. В нем он рассказал, что уже не верит в то, что он скоро выйдет из российской тюрьмы.

"То что я скоро выйду и мы все счастливо заживем в Киеве я уже не верю. Как и во многое другое. Но это не значит, что я расклеился или собираюсь сниматься (видимо, с голодовки – прим.). Я не сдался в любом случае, просто я не верю уже в счастливый конец всей этой истории", – цитирует Каплан слова Сенцова.

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Кроме того, он написал о состоянии своего здоровья.

"Состояние у меня примерно такое же: стабильно-хреновое, ко всем старым спецэффектам теперь еще добавилась гипоксия – это нехватка кислорода в органах, в основном сердце и мозге. Туман в голове, все кружится, тело, голова и конечности немеют. Кровеносная система вообще не справляется с питанием кислородом организма. Вот я какой стал продвинутый в медицине!" – рассказал Сенцов.

По ее словам, Олег добавил, что "постарается держаться, хотя живет сейчас просто по инерции".

"И да, он написал завещание на свое творчество в случае смерти, и это сильно пугает", – отмечает Каплан.

Напомним, ранее Сенцов отказался просить Путина о помиловании. Как сообщал его адвокат, "Олег против помилования. Он не будет ничего писать президенту РФ".

Кроме того, у Путина объясняли, почему не хотят менять Сенцова. Проблема в деле украинца заключается в том, что Россия "повесила" на него слишком тяжкую статью за "терроризм", пояснил Песков. Он напомнил о разговоре Путина и Порошенко и заверил, что омбудсмены занимаются удерживаемыми лицами.

Украинец удерживается Кремлем в исправительной колонии №8 "Белый медведь" в российском городе Лабытнанги по сфабрикованному обвинению в создании и руководстве террористической организацией. Украинец начал голодовку, требуя освобождения всех украинских узников Кремля.
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"Сегодня"

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