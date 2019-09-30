Сенцов назвал три условия переговоров Украины с Россией

/ Фото: Сегодня

Переговоры и примирение Украины с Россией возможны лишь при определенных условиях. Об этом в Facebook написал бывший российский политзаключенный, режиссер Олег Сенцов.

"Лично для меня это все возможно лишь после выполнения трех условий", - написал он.

В частности он указал:

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Вернуть все территории, которые они у нас забрали;

Компенсировать все наши материальные потери;

Публично покаяться за всех наших убитых и искалеченных, причем делать это постоянно как только они слышат слово "Украина", как делают немцы, слыша слово "Холокост".

"Только после этого можно о чем-то с ними разговаривать. Но пока у власти в России нынешнее руководство подобные вещи невозможны в принципе, поэтому любой, кто сегодня против Путина, он для меня союзник", – написал он.

При этом Сенцов отметил, что разделяет понятия россияне и путинский режим.

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"Смешать все в кучу под одну гребенку – позиция тупиковая. Да, там подавляющее большинство бывшие совки с имперскими фантомными болями, манией величия по отношению к русскому миру и пренебрежению к остальному цивилизованному. Но есть люди, которые думают не так. Да, их меньшинство, но революции никогда не делались большинством. Пассивная основная масса поклоняется своему вождю и ненавидит украинцев. Российское общество находится в большом тупике, деградации и разложении. В плане потребности в нормальном государстве, им очень далеко до нас и еще только предстоит этому учиться у нас же, как и ответить за все свои прегрешения перед украинским народом и не только им одним", – отметил режиссер.

Как сообщали новости "Сегодня", 7 сентября между Украиной и Россией состоялся долгожданный обмен удерживаемыми лицами. В аэропорт "Борисполь" из Москвы прилетели 35 украинцев – военнопленные моряки и политзаключенные. Самолеты с россиянами и украинцами практически одновременно приземлились в аэропортах "Внуково" (Москва) и "Борисполь". Встречать украинских узников Кремля пришли президент Украины Владимир Зеленский, глава Офиса президента Андрей Богдан, генеральный прокурор Руслан Рябошапка, глава МВД Арсен Аваков. Однако на первый план вышли именно родственники освобожденных. Глава государства первым встречал их у трапа самолета. Все подробности обмена пленными с фото и видео.

После приветствия бывших узников Кремля на украинской земле президент и другие официальные лица рассказали, что готовится второй этап обмена. Пока не назывались ни цифры (сколько на сколько), ни дата обмена. В то же время Зеленский рассказал, как идут переговоры об освобождении заложников.

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