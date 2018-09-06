Сенцов под капельницей: в России сообщили о состоянии украинца

Сегодня, 16:05

Политзаключенный заявил, что не намерен прекращать голодовку, и будет идти до конца, сказал Сак

Олег Сенцов. Фото: Facebook
Олег Сенцов. Фото: Facebook

Украинского политзаключенного Олега Сенцова в колонии посетил уполномоченный по правам человека в Ямало-Ненецком автономном округе Анатолий Сак. Он рассказал, что украинец выглядит вполне здоровым.

Он уверяет, что украинцу оказывается медикаментозная помощь в добровольном порядке.

"Для человека, который находится в режиме голодовки 115 дней, выглядит вполне здоровым. Он адекватен, спокоен в общем. В добровольном порядке ему оказывается медикаментозная помощь. Когда я пришел к нему, он как раз лежал на капельнице", – рассказал Сак.

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В то же время местный российский омбудсмен говорит, что Сенцов якобы никого не хочет видеть и ему достаточно контактов с адвокатом. Также украинец подтвердил, что не намерен прекращать голодовку и готов идти до конца.

Напомним, 4 сентября Сенцов написал письмо активисту Автомайдана Алексею Гриценко, в котором сообщил, как себя чувствует. Украинец также просит писать и рассказывать о том, что происходит, поскольку информацию получает только из писем.

5 сентября стало известно, что матери Сенцова отказали в помиловании ее сына. Российские "тюремщики" мотивировали свой отказ тем, что соответствующее прошение может быть рассмотрено только от самого заключенного. Ранее сам Сенцов отказался просить Путина о помиловании.
Россия, омбудсмен, Сенцов, капельница

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Источник:

Интерфакс

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