Сенцов: Путин скорее Кремль отдаст, чем Крым

Когда от власти в РФ уйдет Путин, рухнет и весь авторитарный режим, считает Сенцов

/ Фото: AFP

Президент РФ Владимир Путин не отдаст оккупированный Крым – договориться с ним не получится. Единственная реальная стратегия Украины – это давить на оккупантов с помощью мирового сообщества.

Об этом рассказал в интервью "Украинской правде" бывший узник Кремля режиссер Олег Сенцов.

"Тут нужно понимать, что Путин Крым не отдаст, это невозможно. Он проще отдаст Кремль, чем отдаст Крым. Значит, продолжать пытаться с ним договориться про Крым нельзя. Донбасс он тоже на наших условиях не вернет", – сказал он.

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Сенцов считает, что Украине "нужно давить – это единственная стратегия как Украины, так и мирового сообщества". По его словам, Украина должна не дать хозяину Кремля стабилизировать политическую, экономическую, социальную ситуацию внутри России.

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"Этот режим все равно обречен. Он авторитарный, он построен на лжи, на запугивании, на обмане. Он не может существовать вечно. Там нет ни одной институции в России. Есть только Путин. Это такой столп, на который поставлены все остальные – парламент, СМИ, полицейские, спецслужбы, армия. Все зависит только от одного человека, принимает решение только один человек – Путин. Все… И это не институт президента, это – институт Путина, соответственно, нельзя поменять фамилию и все останется, как есть. Когда уйдет он, это все рухнет", – подчеркнул экс-узник Кремля.

Как сообщали новости "Сегодня", ранее Сенцов называл самый эффективный способ, как остановить российскую агрессию. Он отметил, что у США есть эффективный финансовый рычаг для давления на Россию, которым можно усмирить агрессора.

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