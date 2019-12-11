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Сенцов рассказал, что думает о Зеленском и его окружении

11 декабря, 18:57

Режиссер считает, что президент искренен в своих заявлениях и действиях

/ Фото: president.gov.ua

Украинский режиссер, бывший узник Кремля Олег Сенцов, который недавно стал на военный учет, дал оценку президенту Владимиру Зеленскому и его команде, сообщает "TheБабель".

"Я считаю, что Зеленский искренен и он не играет. Есть вопросы к его окружению. Там много странных личностей, которые делают странные дела. Есть хорошие ребята, которые делают правильные вещи, а есть абсолютно мутные. И еще есть старая система, которая может его пожрать", – сказал он.

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Ранее Олег Сенцов заявлял, что поддерживает стремление Владимира Зеленского к переговорам по Донбассу и пленным, несмотря на критику в адрес главы государства.

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"Меня часто спрашивают, что я думаю о президенте Зеленском. Главное, что я о нем понял пока, что в своих намерениях он искренен, а таких искренних президентов у нас еще не было. Он делает вещи, может даже не ошибочные, а неожиданные. Его критикуют. Вопрос в том, насколько он сможет выстроить сейчас всю систему страны, будет ли она новой или останется ширмой для того, что есть сейчас. Это главный для меня вопрос, и ответа на него у меня пока нет", – сказал он.

Как сообщали новости "Сегодня", Сенцов был освобожден из российской неволи в начале сентября. Этому освобождению предшествовали пару телефонных разговоров Зеленского с Путиным, по итогам которых и удалось договориться о крупном обмене пленными. Смотрите на видео первые слова Сенцова после возвращения в Украину:

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Украина Владимир Зеленский Олег Сенцов

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