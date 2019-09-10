Режиссер отказался от голодовки, чтобы не мешать обмену заложниками

/ Фото: AFP

Освобожденный в рамках обмена заложниками с Россией украинский режиссер Олег Сенцов планировал в мае 2019 года вторую голодовку, но не объявил ее, чтобы не мешать переговорам по освобождению удерживаемых лиц.

"Я уже в мае планировал вторую голодовку", – сказал он на первой после освобождения пресс-конференции в Киеве, отметив, что готовился к голодовке, в частности, набирал вес.

В то же время, по словам Сенцова, он предполагал, что после выборов в Украине могут быть какие-то изменения, и в результате не начал голодовку, чтобы не мешать переговорам.

Реклама

Как сообщалось, 14 мая 2018 года Сенцов объявил голодовку с требованием отпустить всех украинцев, удерживаемых в России. Во время голодовки медицинский персонал исправительной колонии поддерживал его жизнь питательными смесями.

31 сентября осужденный по сфабрикованному делу о "терроризме" Александр Кольченко объявил голодовку в поддержку Сенцова.

В тренде Сенцов рассказал, как готовился ко второй голодовке в России

Проголодав более 140 дней, Сенцов заявил о прекращении голодовки с 6 октября из-за угрозы начала принудительного кормления.

Напомним, на пресс-конференции Сенцов и Кольченко назвали условие возвращения в оккупированный Крым.

Видео: Сегодня

Ранее сообщалось, что Сенцов будет бороться за освобождение других узников Кремля.

Напомним, новости "Сегодня" вели онлайн-трансляцию пресс-конференции Олега Сенцова и Александра Кольченко, освобожденного из российского плена.

Все подробности в спецтеме Обмен пленными

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама