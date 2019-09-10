Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 25,03
27,61

Сенцов рассказал, как готовился ко второй голодовке в России

10 сентября, 13:56

Режиссер отказался от голодовки, чтобы не мешать обмену заложниками

/ Фото: AFP

Освобожденный в рамках обмена заложниками с Россией украинский режиссер Олег Сенцов планировал в мае 2019 года вторую голодовку, но не объявил ее, чтобы не мешать переговорам по освобождению удерживаемых лиц.

"Я уже в мае планировал вторую голодовку", – сказал он на первой после освобождения пресс-конференции в Киеве, отметив, что готовился к голодовке, в частности, набирал вес.

В то же время, по словам Сенцова, он предполагал, что после выборов в Украине могут быть какие-то изменения, и в результате не начал голодовку, чтобы не мешать переговорам.

Реклама

Как сообщалось, 14 мая 2018 года Сенцов объявил голодовку с требованием отпустить всех украинцев, удерживаемых в России. Во время голодовки медицинский персонал исправительной колонии поддерживал его жизнь питательными смесями.

31 сентября осужденный по сфабрикованному делу о "терроризме" Александр Кольченко объявил голодовку в поддержку Сенцова.

В тренде
Сенцов рассказал, как готовился ко второй голодовке в России

Проголодав более 140 дней, Сенцов заявил о прекращении голодовки с 6 октября из-за угрозы начала принудительного кормления.

Напомним, на пресс-конференции Сенцов и Кольченко назвали условие возвращения в оккупированный Крым.

Видео: Сегодня

Ранее сообщалось, что Сенцов будет бороться за освобождение других узников Кремля.

Напомним, новости "Сегодня" вели онлайн-трансляцию пресс-конференции Олега Сенцова и Александра Кольченко, освобожденного из российского плена.

Все подробности в спецтеме Обмен пленными

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

голодовка Сенцов обмен пленными

Источники: Сегодня , Интерфакс-Украина

Реклама

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Заседания Верховной Рады ІХ созыва: все подробности
Заседания Верховной Рады ІХ созыва: все подробностиПолитика
Обмен пленными с Россией: все подробности, фото и видео
Обмен пленными с Россией: все подробности, фото и видеоПолитика
Лавров сделал заявление по разведению сил на Донбассе
Лавров сделал заявление по разведению сил на ДонбассеПолитика
Газ для украинцев может стать дешевле, а Рада планирует активно поработать: итоги дня
Газ для украинцев может стать дешевле, а Рада планирует активно поработать: итоги дняЭкономика
Экстрадиция Цемаха: в России уверяют, что Нидерланды к ним не обращались
Экстрадиция Цемаха: в России уверяют, что Нидерланды к ним не обращалисьРоссия
Российские
Российские "выборы" в Крыму не признала еще одна странаПолитика

Новости партнеров

Loading...