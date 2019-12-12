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Сенцов рассказал, как победить ненависть жителей оккупированного Донбасса

12 декабря, 00:21

«Мы уже живем лучше, и они сами должны захотеть к нам», - заявил Сенцов

Олег Сенцов. Фото ОПЕНГРАФ.

Олег Сенцов. Фото ОПЕНГРАФ.

Бывший политзаключенный и украинский режиссер Олег Сенцов считает, что единственный вариант для преодоления ненависти жителей оккупированного Донбасса — это развитие Украине.

Об этом пишет "TheБабель".

"Большая часть людей на оккупированных территориях нас ненавидят — это факт. Они не собираются интегрироваться, они хотят в Россию, в "ДНР", у них это в голове. Пока зомбоящик не перестанет на них влиять, пока все боевики оттуда не уйдут, мы не сможем на них влиять, как бы не старались", – сказал Сенцов.

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По его мнению, "единственный вариант — развиться Украине, чтобы они знали, что есть страна, которая лучше". Мол, для этого не нужно "пытаться перебить пропаганду Кремля, в которую вкладывают миллиарды долларов".

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"Мы можем лечить ложь только правдой. Мы уже живем лучше, и они сами должны захотеть к нам. Но на это уйдут годы, нужно готовиться играть в долгую", – резюмировал Сенцов.

Ранее Олег Сенцов заявлял, что поддерживает стремление Владимира Зеленского к переговорам по Донбассу и пленным, несмотря на критику в адрес главы государства.

Как сообщали новости "Сегодня", Сенцов был освобожден из российской неволи в начале сентября. Этому освобождению предшествовали пару телефонных разговоров Зеленского с Путиным, по итогам которых и удалось договориться о крупном обмене пленными. Смотрите на видео первые слова Сенцова после возвращения в Украину:

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Донбасс Украина Олег Сенцов ненависть ДНР

Источник: thebabel.net

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