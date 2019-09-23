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Сенцов рассказал, ради чего готов пожать руку Путину

23 сентября, 23:43

Сенцов вернулся в Украину в рамках обмена пленными с РФ 7 сентября

Олег Сенцов

Олег Сенцов / Фото: AFP

Украинский режиссер Олег Сенцов, освобожденный в ходе сентябрьского обмена между Украиной и Россией пленными, готов пожать руку президенту России Владимиру Путину ради "освобождения украинских политузников".

Об этом 23 сентября он заявил в эфире Радио Крым.Реалии.

"Если надо будет, я и Путину пожму руку, если за каждое это рукопожатие будет освобожден один человек", – сказал Сенцов.

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Между тем, работа по дальнейшему обмену удерживаемыми лицами между Украиной и Россией продолжается, новые списки могут быть сформированы через месяц. Об этом заявил помощник президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак.

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Как сообщали новости "Сегодня", 7 сентября между Украиной и Россией состоялся долгожданный обмен удерживаемыми лицами. В аэропорт "Борисполь" из Москвы прилетели 35 украинцев – военнопленные моряки и политзаключенные. Самолеты с россиянами и украинцами практически одновременно приземлились в аэропортах "Внуково" (Москва) и "Борисполь". Встречать украинских узников Кремля пришли президент Украины Владимир Зеленский, глава Офиса президента Андрей Богдан, генеральный прокурор Руслан Рябошапка, глава МВД Арсен Аваков. Однако на первый план вышли именно родственники освобожденных. Глава государства первым встречал их у трапа самолета. Все подробности обмена пленными с фото и видео.

После приветствия бывших узников Кремля на украинской земле президент и другие официальные лица рассказали, что готовится второй этап обмена заложниками. Пока не назывались ни цифры (сколько на сколько), ни дата обмена. В то же время Зеленский рассказал, как идут переговоры об освобождении заложников.

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Путин Сенцов обмен пленными

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