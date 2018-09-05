Сенцов в письме сообщил, как себя чувствует, и попросил почаще ему писать

Сенцов просит писать и рассказывать о том, что происходит, поскольку информацию получает только из писем

Политзаключенный Кремля, украинский режиссер Олег Сенцов написал письмо активисту Автомайдана Алексею Гриценко, в котором рассказал, что не собирается сдаваться, хотя похудел до 72 кг.

Об этом Гриценко сообщил на странице в Facebook.

"Получили с Натальей Лукьяненко письмо от Олега. Держится бодро. Сдаваться не собирается и просит нас не сдаваться ни в коем случае. Похудел до 72 кг. Просит писать и рассказывать о том, что происходит, поскольку информацию получает только из писем", – написал Гриценко.

Сенцов удерживается Кремлем в исправительной колонии №8 "Белый медведь" в российском городе Лабытнанги по сфабрикованному обвинению в создании и руководстве террористической организацией. Украинец начал голодовку, требуя освобождения всех украинских узников Кремля. В то же время Олег выступил против голодовки другого украинского узника Кремля – активиста Александра Кольченко, который отказался от еды в поддержку Сенцова.

Кроме того, украинец не стал просить о помиловании. Отказ помиловать Сенцова уже прокомментировали в Кремле.