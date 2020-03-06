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Сенцов в Сенате Чехии: Путин – преступник для украинцев и россиян

6 марта, 17:01

Станислав Кожемякин

Олег Сенцов призвал давить на Владимира Путина "во всем"

Президент России Владимир Путин, который ранее разрешил избивать своих сограждан "в рамках закона", является преступником не только для украинцев, но и для россиян.

Об этом, как сообщает "Радио Свобода", выступая 5 марта в Сенате Чехии на тему прав человека в Крыму, заявил бывший узник Кремля и украинский режиссер Олег Сенцов.

"Путин является преступником относительно русского народа так же, как и относительно украинского. Поэтому надо давить на него во всем. И те, кто этого не понимает, либо обманывает себя, либо обманывает нас", ‒ отметил он.

Он отметил, что Путин не вернет Украине Крым, как и не вернет те территории, которые Россия отняла у других стран, поскольку они необходимы ему для укрепления своей власти.

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В то же время, Сенцов отметил одну деталь: несмотря на несколько обменом пленными, число украинских заключенных Кремля лишь растет – после сентябрського обмена российские тюрьмы "пополняются все новыми и новыми пленными".

"Не надо надеяться на то, что режим Путина, который незаконно задерживает и осуждает наших граждан, их добровольно отпустит. Нужно везде на всех площадках об этом говорить и требовать освобождения незаконно удерживаемых людей", – подчеркнул режиссер.

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На своей странице в Facebook Сенцов опубликовал фотографии из чешского Сената, прокомментировав их: "К счастью, здесь существует не только сторонник агрессора по фамилии Земан, но и адекватные политики и друзья Украины".

Стоит отметить, что президент Чехии Милош Земан известен своими антиукраинскими и откровенно проросийскими выступлениями – именно он он называл незаконную аннексию Крыма свершившимся фактом, требовал снять с Кремля санкции ЕС и даже вступался за РФ перед разведкой собственной страны.

Напомним, ранее Олег Сенцов посетил и Всемирный экономический форум Давосе, где призвал мировое сообщество не договариваться с Путиным за спиной у Украины.

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