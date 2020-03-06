Сенцов в Сенате Чехии: Путин – преступник для украинцев и россиян

Олег Сенцов призвал давить на Владимира Путина "во всем"

Президент России Владимир Путин, который ранее разрешил избивать своих сограждан "в рамках закона", является преступником не только для украинцев, но и для россиян.

Об этом, как сообщает "Радио Свобода", выступая 5 марта в Сенате Чехии на тему прав человека в Крыму, заявил бывший узник Кремля и украинский режиссер Олег Сенцов.

"Путин является преступником относительно русского народа так же, как и относительно украинского. Поэтому надо давить на него во всем. И те, кто этого не понимает, либо обманывает себя, либо обманывает нас", ‒ отметил он.

Он отметил, что Путин не вернет Украине Крым, как и не вернет те территории, которые Россия отняла у других стран, поскольку они необходимы ему для укрепления своей власти.

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В то же время, Сенцов отметил одну деталь: несмотря на несколько обменом пленными, число украинских заключенных Кремля лишь растет – после сентябрського обмена российские тюрьмы "пополняются все новыми и новыми пленными".

"Не надо надеяться на то, что режим Путина, который незаконно задерживает и осуждает наших граждан, их добровольно отпустит. Нужно везде на всех площадках об этом говорить и требовать освобождения незаконно удерживаемых людей", – подчеркнул режиссер.

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На своей странице в Facebook Сенцов опубликовал фотографии из чешского Сената, прокомментировав их: "К счастью, здесь существует не только сторонник агрессора по фамилии Земан, но и адекватные политики и друзья Украины".

Стоит отметить, что президент Чехии Милош Земан известен своими антиукраинскими и откровенно проросийскими выступлениями – именно он он называл незаконную аннексию Крыма свершившимся фактом, требовал снять с Кремля санкции ЕС и даже вступался за РФ перед разведкой собственной страны.

Напомним, ранее Олег Сенцов посетил и Всемирный экономический форум Давосе, где призвал мировое сообщество не договариваться с Путиным за спиной у Украины.

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