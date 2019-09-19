Сенцов: Я никогда не признаю Крым частью России

Вопрос о признании Крыма российским не может обсуждаться, убежден украинский режиссер Олег Сенцов, который ранее выразил удивление распрями внутри страны в течение последних пяти лет.
Об этом Сенцов сказал в интервью Громадскому.
"Я никогда не признаю Крым частью России. Это не обсуждается. То же самое касается донбасских "республик", которые являются искусственными сателлитами Российской Федерации. Это тоже часть Украины, и я никогда не признаю сепаратистских настроений, желания присоединиться к России. Мы одна страна, от которой нас оторвали, и мы никогда с этим не согласимся ", – подчеркнул Сенцов.
Он отметил, что эти вопросы являются "красной линией", а все остальное можно обсуждать.
Как сообщали новости "Сегодня", на днях Сенцов показал единственный снимок, сделанный в тюрьме. Его он переслал родным накануне 2016 года. По словам украинца, этот снимок был единственным, который удалось сделать в местах заключения.
Недавно Олег Сенцов и еще один бывший политзаключенный Александр Кольченко выступили перед журналистами. Они рассказывали, как оккупанты сделали из них "террористов", о надежде увидеть Путина в Гааге и много другое. Смотрите пресс-конференцию Сенцова и Кольченко.
Все подробности в спецтеме Обмен пленными
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк