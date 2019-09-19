Сенцов: Я никогда не признаю Крым частью России

Он отметил, что эти вопросы являются красной линией, а все остальное можно обсуждать

Олег Сенцов / Фото: AFP

Вопрос о признании Крыма российским не может обсуждаться, убежден украинский режиссер Олег Сенцов, который ранее выразил удивление распрями внутри страны в течение последних пяти лет.

Об этом Сенцов сказал в интервью Громадскому.

"Я никогда не признаю Крым частью России. Это не обсуждается. То же самое касается донбасских "республик", которые являются искусственными сателлитами Российской Федерации. Это тоже часть Украины, и я никогда не признаю сепаратистских настроений, желания присоединиться к России. Мы одна страна, от которой нас оторвали, и мы никогда с этим не согласимся ", – подчеркнул Сенцов.

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Он отметил, что эти вопросы являются "красной линией", а все остальное можно обсуждать.

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Как сообщали новости "Сегодня", на днях Сенцов показал единственный снимок, сделанный в тюрьме. Его он переслал родным накануне 2016 года. По словам украинца, этот снимок был единственным, который удалось сделать в местах заключения.

Недавно Олег Сенцов и еще один бывший политзаключенный Александр Кольченко выступили перед журналистами. Они рассказывали, как оккупанты сделали из них "террористов", о надежде увидеть Путина в Гааге и много другое. Смотрите пресс-конференцию Сенцова и Кольченко.

Все подробности в спецтеме Обмен пленными

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