Сенцов заявил, что в 2014 году вывез из Крыма половину военных

По его словам, по вопросам эвакуации ему звонили из Минобороны

Олег Сенцов (в центре) / Фото: Сегодня

Освобожденный из российского заключения режиссер Олег Сенцов во время аннексии в 2014 году вывез из Крыма половину украинских военных. Об этом он заявил во вторник, 10 сентября, на пресс-конференции.

По его словам, однажды ему поступил звонок о том, что из общежитий выселили семьи украинских военных, и они оказались на улице.

"Тогда я делал то, что мог. Когда я увидел цифры украинских военных, эвакуированных из Крыма, то я вывез половину из них", – сказал он.

Он добавил, что не занимался ничем уголовным, а только устраивал автопробеги в поддержку Украины и помогал эвакуировать украинских военных на подконтрольную Украине территорию.

Сенцов рассказал, что ему звонили постоянно, поступали звонки также из Минобороны относительно количества оставшихся на полуострове военных.

Во время сегодняшней пресс-конференции Сенцов также заявил, что будет бороться за освобождение других узников Кремля. По его словам, в РФ есть люди, которые борются за свободу России и Украины.

Как сообщали новости "Сегодня", 7 сентября между Украиной и Россией состоялся долгожданный обмен удерживаемыми лицами. В аэропорт "Борисполь" из Москвы прилетели 35 украинцев – военнопленные моряки и политзаключенные. Самолеты с россиянами и украинцами практически одновременно приземлились в аэропортах "Внуково" (Москва) и "Борисполь". Читайте все подробности с фото и видео обмена пленными.

Все подробности в спецтеме Обмен пленными

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