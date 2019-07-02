Сенцова перевели в медчасть из-за проблем со здоровьем
Режиссер пьет 3,5 литра воды в день, и еще ставят ежедневные капельницы
Олег Сенцов находится в медицинской части, у него проблемы с почками и сердцем.
Об этом сообщила Уполномоченный Верховной Рады Украины Людмила Денисова в Facebookсо ссылкой на адвоката Дмитрия Динзе, которому удалось сегодня встретиться с Сенцовим.
"Только что поговорила с адвокатом Олега Сенцова. Сегодня он все-таки встретился с Олегом в колонии. По его словам, Олег находится сейчас в медицинской части. У него – проблемы с почками и сердцем. Олег пьет 3,5 литра воды в день, и еще ставят ежедневные капельницы. Это еще дополнительные 2 литра. На 26-й день голодовки у Олега случился кризис и его отвезли в больницу за пределами колонии. Хотели принудительно накормить, но Олег отказался. Врачи не настаивали из-за возможной огласки и попросили забрать его обратно в колонии вместе с аппаратом для принудительного кормления. Со слов адвоката, в любой момент кризис может повториться..." – написала Денисова.
Динзе.
Украинский режиссер Олег Сенцов уже шестой год находится в заключении. Год назад он объявил голодовку. Требовал выпустить из российских тюрем украинских заложников. Без еды держался почти пять месяцев, а накормить себя позволил, потому что тюремщики угрожали сделать это силой.
Адвокат незаконно осужденного в России украинского режиссера Олега Сенцова Дмитрий Динзе рассказал, что Сенцову повезло выйти из голодовки.
Никакие просьбы освободить Сенцова не действуют на главу Кремля. В Администрации президент РФ Владимира Путина заявляют: ждут, пока режиссер сам попросит о помиловании. По крайней мере, так ответили его матери, которая в прошлом году обратилась с такой просьбой. А на днях призналась: жалеет, потому что не верит в милосердие Путина.
Напомним, российские силовики задержали в Крыму украинского режиссера Олега Сенцова. По сфабрикованному делу его приговорили к 20 годам заключения в колонии строгого режима.
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