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Сенцову вручили премию Сахарова: речь узника Кремля

26 ноября, 15:59

В Европарламенте состоялась торжественная церемония награждения украинского режиссера

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Освобожденному из российского плена бывшему украинскому политзаключенному Олегу Сенцову вручили почетную правозащитную награду – премию Европейского парламента "За свободу мысли" имени Андрея Сахарова.

Церемония награждения состоялась в зале пленарного заседания Европарламента в Страсбурге 26 ноября.

Выступая с торжественной речью, освобожденный украинский режиссер назвал присуждение ему награды "знаком, которым отмечены все украинские политзаключенные в российских тюрьмах" и военнопленные, которые находятся в руках боевиков на Донбассе.

Видео: Reuters

Напомнив о том, что Украина добровольно отказалась от третьего по величине ядерного арсенала в мире взамен на гарантии ее территориальной целостности, которые нарушила Россия, Сенцов призвал вернуть его стране право на ядерное оружие.

"Поскольку у нас забрали Крым – нужно вернуть нашу бомбу. Но это обсуждать не хотят – обсуждают формулу Штайнмайера. Я считаю, не надо обсуждать – она не имеет никакого отношения к ситуации", – считает Сенцов.

Напомним, что Олег Сенцов стал лауреатом премии Европейского парламента "За свободу мысли" имени Андрея Сахарова прошлой осенью во время своего незаконного лишения свободы в России.

Он стал первым украинцем, который получил эту награду, а также ее первым европейским лауреатом почти за 10 лет.

В 2018 году российские тюремщики отказались отпустить Сенцова на церемонию вручения престижнейшей правозащитной награды – вместо него Европарламент посетила его двоюродная сестра Наталья Каплан.

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Европарламент церемония Олег Сенцов премия Сахарова

Источник: Сегодня

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